Александр Щербаков проиграл праймериз

В телеграм-канале «Хасанский район 2.0» сообщили, что руководитель межрегионального координационного совета по ДФО «Единой России» Виктор Пинский заявил: одним из победителей предварительного голосования по определению будущих кандидатов в депутаты регионального парламента Приморья стал Павел Островский.
«Таким образом, уже сейчас ясно, что действующий депутат Законодательного Собрания Александр Щербаков — проиграл. В целом эксперты предсказывали, что гонка сразу за тремя зайцами (Щербаков выдвигался на все виды мандатов) до добра парламентария не доведет», — написали авторы канала
Попытка выиграть в трёх направлениях сразу не удалась — это подтверждают данные голосования в Хасанском районе, где за Островского проголосовали почти 500 человек, а за Щербакова — около двухсот. Во Фрунзенском районе Владивостока политика также не поддержали.
По данным канала «Хасанский район 2.0», неудачную избирательную кампанию на праймериз в интересах проигравшего Щербакова в Хасанском районе курировал известный в Приморье политтехнолог Петр Ханас, дружественный фирме «Восток-Бункер».
«Для штаба Щербакова такой результат в Хасанском районе — очень тревожный сигнал. Обычно кандидаты, претендующие на пост в Государственной Думе, как минимум должны иметь базовый электоральный фундамент на своих округах. Здесь этого не произошло, значит, можно сделать вывод, что не была в должной мере проведена агитационная работа, не была достигнута договоренность с местными элитами, и это о многом говорит, если иметь в виду сентябрьские выборы. С другой стороны, подобная ситуация ожидаема, если посмотреть на то, как команда Щербакова ведет кампанию — с акцентом на административный ресурс, без грамотного формирования образа кандидата, без договоренностей на местах. Это не могло не сказаться на итогах. Последствия таких решений могут стать фатальными для кандидата», — сказал политолог Павел Наливайко.