Александр Щербаков проиграл праймериз

«Для штаба Щербакова такой результат в Хасанском районе — очень тревожный сигнал. Обычно кандидаты, претендующие на пост в Государственной Думе, как минимум должны иметь базовый электоральный фундамент на своих округах. Здесь этого не произошло, значит, можно сделать вывод, что не была в должной мере проведена агитационная работа, не была достигнута договоренность с местными элитами, и это о многом говорит, если иметь в виду сентябрьские выборы. С другой стороны, подобная ситуация ожидаема, если посмотреть на то, как команда Щербакова ведет кампанию — с акцентом на административный ресурс, без грамотного формирования образа кандидата, без договоренностей на местах. Это не могло не сказаться на итогах. Последствия таких решений могут стать фатальными для кандидата», — сказал политолог Павел Наливайко.