Губернатор Приморского края Олег Кожемяко поздравил Владивосток со 162-летием. Он отметил, что Владивосток — не просто один из красивейших городов мира, но и форпост России на Дальнем Востоке.

Столица ДФО может гордиться своими достижениями — за столь малый (по меркам истории) срок Владивосток сумел из военного поста на берегу красивой бухты вырасти в настоящий культурный, научный, экономический центр, стал местом притяжения для туристов, подчеркнул Олег Кожемяко. Главная сила и достояние Владивостока — его жители, — убеждён глава Приморья. Он добавил, что владивостокцы не только всем сердцем любят родной город, но и трудятся на его благо. Владивосток со 162-летием поздравил и полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. Он отметил, что в нашем городе всегда кипит жизнь, что он давно стал центром международного сотрудничества, что здесь открыты филиалы Третьяковской галереи, Эрмитажа, Русского музея, Приморский филиал Мариинского театра, строятся и реконструируются мосты. — В сентябре на Восточном экономическом форуме будет представлен новый план и мастер-план развития города, — сказал Юрий Трутнев, выразив уверенность, что столица ДФО станет ещё более развитой и современной.

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