А герои кто? Спасатели МЧС Приморья сбивают лед с вант моста на остров Русский

Тысячи тонн льда слетают с вант и опор моста через пролив Босфор Восточный благодаря усилиям бесстрашных спасателей владивостокского поисково-спасательного отряда, а не промышленных альпинистов, как это было ранее сказано.

С пилонов, высота которых достигает 321 метр, специалисты спускаются на обледенелые ванты и сбивают толстую корку льда, толщина которого превышает 15 сантиметров. Но мало кто знает, что за такую опасную и крайне сложную работу отважные ребята не получат прибавку к зарплате, а оборудование и снаряжение, которое они используют, сбивая с вант ледяную глазурь – личное. Многим из них запретили общаться с прессой и рассказывать о своей работе. Однако нашлись и те, кто не постеснялся рассказать о происходящем в социальных сетях. «Мы закончили, все хорошо. Почистили две ванты по 580 метров, и очень большую часть ниже висящих вант. Все работали бесплатно, большая часть снаряжения – личная. Миллионов нам не заплатили. Моя зарплата 32 тысячи рублей и живу я в съемном жилье», - написал один из спасателей в своем «Инстаграме». Такая публикация собрала более 6 тысяч «лайков» и более 500 комментариев. Жители края возмущены отношением властей к сотрудникам МЧС, которые подвергают опасности свои жизни ради того, чтобы масштабная задача по обслуживанию мостового перехода на остров Русский. «Даже не думала, что ты выживаешь на такую зарплату. Почему-то считала, что труд мчсников нормально оплачивается. За границей ты был бы героем для всех, но только к сожалению, не в России. Тут за такое особо не ценят и не платят», - написала в комментариях знакомая спасателя. Есть и те, кто предложил спасателю ценить себя, свою жизнь и уволиться из Министерства чрезвычайных ситуаций. «Ты конечно очень крутой, ну увольняйся ей Богу. Зарплата 32 тысячи и бесплатно чистить мост? В государстве по любому кто-то положил деньги себе в карман за чистку моста... Очень обидно за вас», - написала девушка Полина. Вероятно, что она тоже знакомая спасателя. В комментариях затронули и такую опасную тему как высокую вероятность погибнуть, выполняя такую задачу, как сбивание с вант кусков льда. «А если бы из вас кто-нибудь погиб? Смысл такого жертвования за 32 тысячи рублей? Это бред, вы то добрые люди, позволили чиновникам несколько миллионов за ваш счёт в карманы положить себе. За такую опасную и сложную работу Администрация города Владивостока обязана вам заплатить 10 раз больше чем ваша ЗП в месяц», - прокомментировала некая Елена Безвербная. В комментариях даже отметилась и мама сотрудника МЧС. Женщина посетовала, что по телевизору слышала про промышленных альпинистов, которые чистят ванты моста. Но никак не про то, что этим занимаются сотрудники МЧС. «Смотрим с папой на эти фото и гордимся тобой. А по ТВ сказали, что промышленные альпинисты чистят ванты. Мальчишки просто молодцы все. Вы спасатели от бога», - написала мама спасателя. Между тем, федеральные власти по всем средствам массовой информации заявили, что сбивкой льда занимаются специально нанятые промышленные альпинисты. «Ведутся работы по отслоению примерно одной тысячи тонн льда, намёрзшего на ванты моста на остров Русский. Промышленные альпинисты вручную снимают до 90 тонн в день, работая при сильной ветровой нагрузке на высоте до 300 метров. Из-за частого падения льдин на проезжую часть мост закрыт, связь с островом обеспечивает временная паромная переправа», - сообщил Чекунков на заседании кабмина в четверг.

