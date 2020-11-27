А герои кто? Спасатели МЧС Приморья сбивают лед с вант моста на остров Русский

Но мало кто знает, что за такую опасную и крайне сложную работу отважные ребята не получат прибавку к зарплате, а оборудование и снаряжение, которое они используют, сбивая с вант ледяную глазурь – личное. Многим из них запретили общаться с прессой и рассказывать о своей работе. Однако нашлись и те, кто не постеснялся рассказать о происходящем в социальных сетях.