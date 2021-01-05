Китай закрыл порт Далянь для приема российской рыбопродукции

Специалисты отмечают, что совсем скоро, в январе 2021 года рыбаки столкнутся с серьезными проблемами, потому что в Охотском море начнется сезон добычи минтая. По предварительным прогнозам, до марта планируется выловить более 1,2 млн тонн рыбы. Из них только 280 тысяч тонн должно пойти на внутренний рынок. Остальной объем страна переработать не сможет, так как нет мощностей для переработки и хранения.