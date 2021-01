Китай закрыл порт Далянь для приема российской рыбопродукции

Китай закрыл последний порт, через который осуществлялась поставка рыбы и рыбопродукции из России. Так, по словам управляющего группы «Доброфлот» Александра Ефремова, на днях компания получила информационное сообщение о том, что выгрузка в порту Далянь остановлена.

Также данную информацию смогли подтвердить в УК «Норебо». Так, заместитель директора УК «Норебо» Сергей Сенников заявил, что такие ограничения, вероятно связаны с тем, что китайские власти посчитали, что угрозы от распространения коронавирусной инфекции более опасные, чем убытки, которые понесут рыбозаводы. Также по мнению эксперта, российскую рыбу можно было бы поставлять в Южную Корею, но порты этой страны полностью перегружены. Специалисты отмечают, что совсем скоро, в январе 2021 года рыбаки столкнутся с серьезными проблемами, потому что в Охотском море начнется сезон добычи минтая. По предварительным прогнозам, до марта планируется выловить более 1,2 млн тонн рыбы. Из них только 280 тысяч тонн должно пойти на внутренний рынок. Остальной объем страна переработать не сможет, так как нет мощностей для переработки и хранения. В свою очередь Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев заявляет, что «раздувать панику» не стоит. Ведь у таких ведомств как Россельхознадзор и Росрыболовство есть все каналы диалога с властями КНР. Напомним, что до сегодняшнего дня был закрыт лишь порт Циндао. Сегодня закрылся Далянь. Это произошло из-за того, что китайская сторона выявила в образцах замороженной рыбной продукции из России возбудителя COVID-19.

