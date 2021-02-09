Полпред пообещал пожаловаться президенту

Полпред пообещал пожаловаться президенту

Сегодня, 21:44ПолитикаPhoto: Минвостокразвития
9 февраля полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев приехал с официальным визитом в Приморский край. Он провел совещание в Доме переговоров во Владивостоке.

Одной из тем, которые были затронуты во время совещания, стал вопрос переезда полпредства из Хабаровска во Владивосток. Трутнев пожурил коллег, которые «неприлично затянули» с переездом.

Напомним, полпред ранее обещал начать переезд в январе текущего года.

«По распоряжению президента от 2018 года переехать в новую столицу ДФО должно не только полпредство, переехать должны все те федеральные структуры и те органы исполнительной власти, которые имеют дальневосточные подразделения. Часть этих структур уже переехала во Владивосток — и я их сегодня поблагодарил, а та часть, которая не переехала, должна или назвать сроки переезда, или быть готовой к последствиям», — заключил полпред.

О «двоечниках», которые не отреагируют на призыв, Трутнев пообещал доложит президенту, с «соответствующими последствиями».

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