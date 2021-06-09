Пожарные воздуходувки и горючее: оборудования на один миллион подарил НЗМУ пожарным Находки

В подарок от НЗМУ база получила 10 самых мощных ранцев из линейки Stihl, модель BR-800. Как сообщили в НЗМУ, ранцевые воздуходувки помогают бороться с пожарами там, где другое оборудование недоступно, например, когда пожарных десантируют с воздуха.
По словам заместителя директора приморской авиабазы Сергея Игонина, на данный момент учреждение укомплектовано всем необходимым. Но помощь всё равно не бывает лишней.
«Ранцевые воздуходувки в условиях нашего региона являются наиболее эффективными средством борьбы с лесными и природными пожарами. Мощным потоком воздуха установка сбивает пламя и сдувает то, что может гореть – опавшую листву, мелкие ветки. 10 установок, которые мы закупили, наиболее мощные из двух сотен, которые есть в нашем распоряжении. Это надежные устройства, но поскольку в пожароопасный сезон они постоянно эксплуатируются, их периодически нужно обновлять», – обозначил Сергей Игонин.
«Помимо этого, мы передали 200 индивидуальных рационов питания и около 7 тыс. литров горючего (бензина и дизельного топлива) — все на общую сумму 1 млн рублей», — сообщили на предприятии.
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«НЗМУ пришёл не только в Находку, но и в регион. Эффект от предприятия есть и будет не только для Приморья, но и для всего Дальнего Востока. Весной увидели, что ситуация с лесными пожарами ухудшается, приняли решение помочь с оснащением. Огнеборцы сами выбирали необходимое, мы помогли финансово. Будем продолжать подобные акции в последующие годы. Лесные пожары — это страшно. Особенно, когда они подходят к жилым домам. Пожарная охрана должны быть оборудована по последнему слову техники»», — сказал исполнительный директор НЗМУ Виктор Гребенюков.
Подобная позиция должна стать примером для других краевых предприятий, считают в Министерстве лесного и охотничьего хозяйства Приморья.
«Накануне 120 наших специалистов отправились в Якутию помогать тушить лесные пожары в этом регионе. С собой они взяли, в том числе, продовольствие, приобретенное в рамках этой помощи. Они уже приступили к работе», — сказал заместитель министра лесного и охотничьего хозяйства Приморского края Анатолий Непочатых.