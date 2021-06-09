Пожарные воздуходувки и горючее: оборудования на один миллион подарил НЗМУ пожарным Находки

Пожарные воздуходувки и горючее: оборудования на один миллион подарил НЗМУ пожарным Находки
Пожарные воздуходувки и горючее: оборудования на один миллион подарил НЗМУ пожарным Находки
Сегодня, 15:43ПолитикаФото: НЗМУ
Оборудование на один миллион рублей передал Находкинский завод минеральных удобрений Приморской базе авиационной, наземной охраны и защиты лесов. Пожарные пополнили свои запасы 10 ранцевыми пожарными воздуходувками, продовольствием и горючим.

В подарок от НЗМУ база получила 10 самых мощных ранцев из линейки Stihl, модель BR-800. Как сообщили в НЗМУ, ранцевые воздуходувки помогают бороться с пожарами там, где другое оборудование недоступно, например, когда пожарных десантируют с воздуха.

По словам заместителя директора приморской авиабазы Сергея Игонина, на данный момент учреждение укомплектовано всем необходимым. Но помощь всё равно не бывает лишней.

«Ранцевые воздуходувки в условиях нашего региона являются наиболее эффективными средством борьбы с лесными и природными пожарами. Мощным потоком воздуха установка сбивает пламя и сдувает то, что может гореть – опавшую листву, мелкие ветки. 10 установок, которые мы закупили, наиболее мощные из двух сотен, которые есть в нашем распоряжении. Это надежные устройства, но поскольку в пожароопасный сезон они постоянно эксплуатируются, их периодически нужно обновлять», – обозначил Сергей Игонин.

«Помимо этого, мы передали 200 индивидуальных рационов питания и около 7 тыс. литров горючего (бензина и дизельного топлива) — все на общую сумму 1 млн рублей», — сообщили на предприятии.

«НЗМУ пришёл не только в Находку, но и в регион. Эффект от предприятия есть и будет не только для Приморья, но и для всего Дальнего Востока. Весной увидели, что ситуация с лесными пожарами ухудшается, приняли решение помочь с оснащением. Огнеборцы сами выбирали необходимое, мы помогли финансово. Будем продолжать подобные акции в последующие годы. Лесные пожары — это страшно. Особенно, когда они подходят к жилым домам. Пожарная охрана должны быть оборудована по последнему слову техники»», — сказал исполнительный директор НЗМУ Виктор Гребенюков.

Подобная позиция должна стать примером для других краевых предприятий, считают в Министерстве лесного и охотничьего хозяйства Приморья.

«Накануне 120 наших специалистов отправились в Якутию помогать тушить лесные пожары в этом регионе. С собой они взяли, в том числе, продовольствие, приобретенное в рамках этой помощи. Они уже приступили к работе», — сказал заместитель министра лесного и охотничьего хозяйства Приморского края Анатолий Непочатых.

Сюжеты:
Приморский край
Материалы по теме:
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Издательская компания «Золотой Рог» (ОГРН 1162536095358)

Об использовании материалов сайта

Адрес:

И.о. главного редактора: Данилова А.В.

Адрес: 690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б», офис 606

Контакты:

Отдел рекламы:

Тел: 8 (42-32) 45-92-22

+7 984 156-58-77

E-mail: ads@zrpress.ru

Тел./факс: (42-32) 45-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия ЭЛ № ФС 77 — 81105 от 17.05.2021; зарегистрировавший орган: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Содержит информационную продукцию категории 18+.

Регионы