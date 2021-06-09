Пожарные воздуходувки и горючее: оборудования на один миллион подарил НЗМУ пожарным Находки

«НЗМУ пришёл не только в Находку, но и в регион. Эффект от предприятия есть и будет не только для Приморья, но и для всего Дальнего Востока. Весной увидели, что ситуация с лесными пожарами ухудшается, приняли решение помочь с оснащением. Огнеборцы сами выбирали необходимое, мы помогли финансово. Будем продолжать подобные акции в последующие годы. Лесные пожары — это страшно. Особенно, когда они подходят к жилым домам. Пожарная охрана должны быть оборудована по последнему слову техники»», — сказал исполнительный директор НЗМУ Виктор Гребенюков.