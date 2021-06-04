Врангель расцвёл: НЗМУ подарил 1300 саженцев жителям Находки

Врангель расцвёл: НЗМУ подарил 1300 саженцев жителям Находки
Врангель расцвёл: НЗМУ подарил 1300 саженцев жителям Находки
Сегодня, 16:09ОбществоФото: НЗМУ
Более 1300 растений подарило руководство Находкинского завода минеральных удобрений жителям Врангеля. Cаженцы ели, сирени, черёмухи, боярышника, вейгелы, ильма, берёзы, кустики хоста уже готовы к высадке и совсем скоро будут радовать прохожих своим цветущим видом.

Все саженцы компания заказала в местном питомнике. И это было сделано не просто так: если растения выращены в Находке и адаптированы под местный климат, то они и приживутся лучше, и радовать жителей будут дольше. Кроме того, это позволило обеспечить заказами местный бизнес.

Жители Врангеля сами выбирали, какими растениями они смогут украсить свои дворы. В итоге в НЗМУ поступило 36 заявок.

«И это не только жители многоквартирных домов, которые хотят сделать свои дворы комфортнее, но и школы Врангеля и Хмыловки, детский сад посёлка. Все растения мы передали безвозмездно, единственное условие — посадить их и заботится о зеленых новоселах», — сообщили в НЗМУ.

Директор школы №20, Татьяна Журавлева отметила, что в заявке указала березы. По традиции именно эти деревья сажают выпускники во дворе учебного заведения каждый год. И 2021-й исключением не будет. По её словам, в этом году саженцы высадят 18 июня, в день выпускного.

Участница акции Ирина Снытко заказала саженцы для своего дома на улице Восточная, 19.

«Сейчас возле дома растёт то, что мы сами же насадили. Сами и ухаживаем, и любуемся. Мне очень нравится, в каком состоянии приехали саженцы — мульчированные, каждый в контейнере, с хорошим прикорневым комом, сразу видно качество. И погода хорошая для посадок. Когда я узнала об этой акции, сразу же откликнулась — ну а как же?! От души благодарю за такое доброе дело!» — сказала она.

Отметим, это далеко не первый проект НЗМУ по благоустройству Находкинского городского округа и совершенствованию условий жизни на территории. На данный момент по инициативе предприятия идёт проектирование проектирование освещения футбольного поля и зоны отдыха на пляже «Коровка».

Сюжеты:
Приморский край
Материалы по теме:
НЗМУ
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