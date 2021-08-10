Яма на яме: Дмитрий Новиков привлечёт Шестакова для ремонта дороги на Сафонова

Яма на яме: Дмитрий Новиков привлечёт Шестакова для ремонта дороги на Сафонова
Яма на яме: Дмитрий Новиков привлечёт Шестакова для ремонта дороги на Сафонова
Сегодня, 14:26Политика
Разбитая дорога, по которой проблематично проехать и автомобилистам, и «Скорой помощи» — давняя проблема жителей улиц Сафонова и Никифорова. Разобраться в ситуации решил депутат Законодательного Собрания Приморья Дмитрий Новиков.

Новиков уже давно знаком с ситуации. Он уже встречался с местными активистами в апреле. По итогам встречи он направил запросы в администрацию Владивостока, не результата они не дали.

Главным «героем» последней встречи стал заместитель начальника управления дорог и благоустройства администрации Владивостока Юрий Трунов, которого Дмитрий Новиков специально пригласил на собрание. Чиновник рассказал о планируемых работах по обустройству близлежащих дорог и ответил на вопросы присутствующих.

По словам Трунова, уже в этом году будет завершён ремонт дороги по улице Никифорова, которая ведёт к заезду на сопку. Однако информации о ремонте дороги на самом подъёме пока нет.

«Я планирую приехать в ваш район с мэром Константином Шестаковым, чтобы он своими глазами увидел ситуацию. В его силах найти в бюджете деньги на ремонт дороги», — сказал Дмитрий Новиков.

Помимо разбитой дороги люди обеспокоены и другими вопросами. Ключевой — недобросовестная работа местной управляющей компании. Благоустройство территории, текущий ремонт подъездов, содержание домов в надлежащем состоянии — всего этого «управляйка» не делает. Один из жильцов на собрании выступил с инициативой создать и возглавить товарищество собственников жилья (ТСЖ).

«По статистике, дома с ТСЖ управляются лучше. Если вы настроены серьёзно, мы готовы помочь вам провести собрание и создать товарищество», — поддержал Дмитрий Новиков инициативу активиста.

В конце встречи депутат обменялся контактами с активистами, чтобы и дальше продолжить работу по улучшению условий жизни на территории.

Сюжеты:
Приморский край
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