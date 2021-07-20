Официально: Дмитрий Новиков подал документы для участия в выборах в Законодательное Собрание

Официально: Дмитрий Новиков подал документы для участия в выборах в Законодательное Собрание
Официально: Дмитрий Новиков подал документы для участия в выборах в Законодательное Собрание
Сегодня, 14:35Политика
Депутат Законодательного Собрания Приморья Дмитрий Новиков подготовил и сдал пакет документов для участия в сентябрьских выборах в краевой парламент. Все необходимые бумаги переданы в ТИК Первомайского района.

Депутат Законодательного Собрания Приморья Дмитрий Новиков подготовил и сдал пакет документов для участия в сентябрьских выборах в краевой парламент. Все необходимые бумаги переданы в ТИК Первомайского района.

Дмитрий Новиков представит на выборах 2-й одномандатный избирательный округ, который включает в себя часть Первомайского района Владивостока.

«Уже не первый год я представляю интересы жителей Первомайского района, так что отлично знаком со спецификой территории. В первомайке живут прекрасные люди, которые стремятся сделать свой район лучше. Моя задача — помочь им в этом. Вместе с командой мы регулярно организовываем придомовые встречи, боремся с нерадивыми управляющими компаниями и решаем другие проблемы», — сказал Дмитрий Новиков.

Новиков уверен, что время постоянного «латания дыр» ушло, необходимо заниматься комплексным развитием территории. Сейчас депутат вместе с командой единомышленников запускает проект «Новый город». Главная задача инициативы — комплексное развитие территории с учётом мнения горожан. По словам депутата, в рамках проекта планируется реконструкция очистных сооружений, которые очищают стоки из Первомайского и Ленинского районов, благоустройство остановочных павильонов.

Пилотным для реализации инициативы станет Первомайский район. Однако, считают эксперты, стремительное развитие «Первомайки» может повлечь за собой и другие территории. К тому же, сомнений в успехе задумки парламентария нет — последние несколько лет Новикова признают самым эффективным депутатом текущего созыва ЗС ПК. В Рейтинге, составленном экспертами консалтингового центра «Expert Group», он третий год подряд занимает первую строчку.

Аналитики «Expert Group» оценивали депутатов по нескольких критериям: их активность на заседаниях и законотворческая деятельность, регулярность встреч с населением и наличие приёмных, освещение их деятельности в СМИ и соцсетях, способность влиять на региональные политические процессы. Дмитрию Новикову удалось набрать максимальные баллы по каждому из этих критериев.

Также по инициативе депутата действует портал ЗаДело.РФ. Любой житель Приморья может рассказать там о волнующей его проблеме: ямы на дорогах, незаконные действия застройщиков, некачественное благоустройство. Новиков вместе с командой оперативно обработает информацию и приступит к решению вопроса.

В личном аккаунте депутата в Instagram регулярно публикуются отчёты о деятельности, освещаются проблемы Первомайского района. Раз в неделю проходят прямые эфиры на различные темы: защита от коронавируса, буллинг среди детей, благоустройство городских пространств.

Сюжеты:
Приморский край
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политика
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