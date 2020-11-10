«В 2021 году на новые спортивные объекты в Приморье потратят порядка 700 миллионов» — Жан Кузнецов

В следующем году на строительство спортивных объектов предусмотрено более семисот миллионов рублей — существенно больше, чем в этом. Мы провели планомерную работу совместно с муниципальными образованиями, и теперь у нас есть план реализации этого направления вплоть до 2024 года. У нас есть вся информация, в каких районах и городах построить новые и отремонтировать действующие спортсооружения. По каждому уже строящемуся объекту ведётся контроль, мы взаимодействуем со специалистами из муниципалитетов. Важно отметить при этом, что все площадки, которые у нас строились и строятся в этом году, находятся в самых отдалённых уголках Приморского края. Этим решается задача по обеспечению равной возможности для занятий спортом всем жителям региона независимо от места их проживания.