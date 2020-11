«В 2021 году на новые спортивные объекты в Приморье потратят порядка 700 миллионов» — Жан Кузнецов

О развитии спортивной инфраструктуры в коронавирусный год рассказал министр спорта Приморского края

Подходит к концу сложный 2020 год, который внёс корректировки практически во все сферы жизни мира, страны и Приморского края. Однако, несмотря на пандемию коронавируса и перераспределение бюджета региона, в Приморье не забыли о главном — о развитии спорта. Про перспективы развития физической культуры и спорта на 2021 год, о новых спортивных объектах и о том, как правильно заниматься физкультурой во время пандемии, рассказал руководитель министерства физической культуры и спорта Приморского края Жан КУЗНЕЦОВ. — В этом году всё с ног на голову перевернула пандемия. Весной массово закрывались спортзалы и фитнес-центры. Приморцам, соблюдающим здоровый образ жизни, пришлось менять свой тренировочный процесс и заниматься спортом дома или на придомовых спортивных площадках. Расскажите, пожалуйста, про улучшение спортивной инфраструктуры в 2020 году — что сделано и что ещё предстоит в ближайшем будущем? — За два последних года Приморский край совершил серьёзный рывок в развитии спортивной инфраструктуры. На данный момент создание комфортных условий для занятий физкультурой и спортом — одна из ключевых задач проекта «Спорт — норма жизни», который проходит в рамках реализации национального проекта «Демография». В текущем году на возведение одних только спортивных площадок предусмотрено более четырёхсот миллионов рублей. К концу 2020 года должны быть сданы все запланированные площадки, а таких — шестьдесят две по всему Приморью. До конца этого года планируется также ввести в эксплуатацию два новых спортивных объекта — ледовую арену в Уссурийске и физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) в посёлке Славянка, который объединит все виды спорта, и у нас появится возможность проводить в Хасанском районе соревнования различного уровня, от местных до дальневосточных. В следующем году на строительство спортивных объектов предусмотрено более семисот миллионов рублей — существенно больше, чем в этом. Мы провели планомерную работу совместно с муниципальными образованиями, и теперь у нас есть план реализации этого направления вплоть до 2024 года. У нас есть вся информация, в каких районах и городах построить новые и отремонтировать действующие спортсооружения. По каждому уже строящемуся объекту ведётся контроль, мы взаимодействуем со специалистами из муниципалитетов. Важно отметить при этом, что все площадки, которые у нас строились и строятся в этом году, находятся в самых отдалённых уголках Приморского края. Этим решается задача по обеспечению равной возможности для занятий спортом всем жителям региона независимо от места их проживания. — Чем новые спортивные площадки будут отличаться от тех, что устанавливались раньше? В чём их уникальность и преимущество? — Сейчас в Приморье возводят площадки четырех видов: крытые спортивные площадки, площадки для игровых видов спорта, комбинированные спорткомплексы и универсальные спортивные площадки. К примеру, крытая спортивная площадка — это павильон со спортивными снарядами, защищённый от непогоды навесом. На сегодняшний день это самый компактный вид спортплощадок. В этом году такие объекты появились в Октябрьском округе, в Черниговском и Красноармейском районах, а в Дальнегорске, Лазовском округе и Хасанском районе их возведение ещё продолжается. К концу года по краю их будет четырнадцать. Площадки же для занятий игровыми видами спорта уже обладают полноценным игровым полем, на котором можно заниматься мини-футболом, баскетболом, волейболом и прочими видами спорта, требующими просторной игровой зоны. На данный момент в Приморье возводят восемь таких сооружений — в Спасске-Дальнем, Дальнегорске, Уссурийске, Тернейском и Ханкайском округах, в Партизанском районе. Более масштабные спортивные площадки — комбинированные. Они совмещают в себе как игровое поле, так и уличные тренажеры. Порядка двадцати пяти спортивных объектов подобной комплектации возведут в Дальнегорске, Уссурийске и Спасске-Дальнем, в Пограничном, Ханкайском и Хорольском округах, а также в Кавалеровском, Надеждинском, Партизанском, Спасском, Хасанском, Черниговском и Шкотовском районах. В этом году по краю появится пятнадцать универсальных спортивных площадок. Они в четыре раза больше, чем комбинированные, и на них можно не только заниматься спортом, но и проводить соревнования. Для болельщиков даже имеются трибуны. Такие спортплощадки мы устанавливаем в Приморье уже на протяжении шести лет, и они очень хорошо себя зарекомендовали. Любители спорта с удовольствием ими пользуются и проводят состязания по мини-футболу, баскетболу, волейболу и хоккею. — А какая работа проводится на тех объектах, которые уже есть? — Для того, чтобы привести в порядок, сделать капитальный и косметический ремонт на существующих стадионах, в бассейнах и физкультурно-оздоровительных комплексах, мы тоже выделяем деньги. К примеру, во Владивостоке мы активно занялись реконструкцией стадиона «Строитель». Совсем скоро начнётся второй этап этого процесса, и в его ходе будут снесены старые залы для бокса и единоборств. На их месте начнётся строительство нового универсального спортивного комплекса с современным игровым залом, тренировочными и соревновательными залами для бокса и различных видов единоборств, залом тяжёлой атлетики и тренажерным залом. Все этапы реконструкции «Строителя» рассчитаны до 2025 года. К этому моменту столица Дальнего Востока получит современный многофункциональный спортивный объект, который станет центром притяжения как спортсменов, так и любителей физкультуры и здорового образа жизни. К финальной части приближается проектирование ледовой арены для керлинга во Владивостоке, которую поручил построить к 2023 году президент страны Владимир Путин. В следующем году правительство выделит деньги на начало стройки, которая развернётся в районе Нагорного парка. Не забываем и про спортивные объекты в муниципалитетах края. Так, сейчас ведётся масштабная реконструкция гребной базы «Олимпийская» в посёлке Лозовый. В ближайшие пару лет здесь развернётся большой спортивный кластер, включающий в себя помимо гребной базы полностью реконструированный стадион «Энергетик», новый физкультурно-оздоровительный комплекс и гостиницу для спортсменов. — Как отразится реконструкция базы «Олимпийская» на развитии Лозового? — Во-первых, уже в этом году здесь будут заасфальтированы все дороги. Во-вторых, на обновлённой базе вырастет потребность в персонале. То оборудование, которое есть сегодня, могут обслуживать один-два человека. Новая дистанция с дорогостоящей аппаратурой потребует большего внимания и большего количества специалистов. Точно пока сказать не могу, но примерно от десяти до двадцати дополнительных рабочих мест здесь появится. Для Лозового это существенно. — Много ли приморцев приобщилось к спорту за последние годы? Можно ли сказать, что сейчас активный образ жизни соблюдает не только молодёжь, но и старшее поколение? — Мы стараемся больше уделять внимание развитию в Приморье массового спорта, в том числе бега и ходьбы. Делаем его доступным. Для этого строим беговые дорожки и дорожки для скандинавской ходьбы. Так, недавно во Владивостоке прошла всероссийская акция День Ходьбы, на которую собралось несколько десятков спортсменов разных возрастов. Ведь ходьба — это наиболее доступный вид физической активности, поэтому такие акции объединяют всех любителей спорта и активного образа жизни. Также приморцы стали чаще заниматься бегом. Не редкостью стало, что по утрам в любом районе города можно встретить бегунов. Поэтому мы стремимся увеличить количество мест, где можно заниматься легкоатлетическими видами спорта. Так, недавно завершили ремонт беговой зоны на озере Чан — ещё год назад там были огромные ямы, а теперь здесь можно заниматься спортом до позднего вечера, в том числе в зимнее время. Но на этом мы не станем останавливаться. Есть идеи установить кафе и облагородить озеро и прилегающую территорию, чтобы это место приносило пользу окружающим и было востребовано. — Какой ваш прогноз по проведению спортивных мероприятий в 2021 году? Стоит ли ожидать возобновления соревнований, которые перенесли из-за пандемии на неопределённый срок? — Все средства, которые запланированы в бюджете на проведение спортивных мероприятий, никуда не делись, как и сами мероприятия из календарного плана. Они ждут своего часа. Конечно, какие-то старты, запланированные на этот год, были отменены. Но большинство краевых спортивных федераций предпочли перенести свои события, и они пройдут в более поздние сроки. В марте, когда случился пик пандемии и были отменены все массовые мероприятия, в том числе и спортивные, тогда, чтобы поддержать спортсменов, мы всех желающих приглашали на занятие в рамках регионального проекта «Социальный фитнес. Приморье» и акции «Тренируйся дома». Что касается занятий спортом в условиях режима повышенной готовности, то важно помнить об элементарных требованиях эпидемиологической безопасности. Мы взаимодействуем со спортзалами и фитнес-центрами по всему краю. Они нам подают информацию, сообщают, как у них ведётся деятельность, есть ли какие-то нарушения. Можно сказать, что они относятся ответственно и практически у них нет замечаний. Тогда к акциям присоединились многие известные приморские спортсмены, тренеры и все желающие. Муниципальные образования у нас проводили различные онлайн-акции, посвящённые семидесятипятилетию Победы. Также в режиме онлайн проводился конкурс «Стань участником ГТО». Комиссия подвела итоги практически во всех одиннадцати категориях. Сейчас же основным правилом для занятий является то, что перед началом тренировок должна быть проведена обработка оборудования и инвентаря занимающихся дезинфицирующими средствами. В случае использования раздевалок в закрытых помещениях — обеспечить безопасную дистанцию между спортсменами. Данные помещения должны быть обработаны дезинфицирующими средствами, активными в отношении вирусов, до и после посещения. Нахождение в раздевалках обязательно в защитных масках. Мария КУЦЕНКО-ПШЕНИЧНАЯ

