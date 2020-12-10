Трутнев обратится в правительство РФ за поддержкой при ликвидации последствий ледяного шторма в Приморье

Трутнев обратится в правительство РФ за поддержкой при ликвидации последствий ледяного шторма в Приморье

Сегодня, 17:38
Политика
Photo: Правительство Приморского края
Правительство России попросят об оказании помощи Приморью при ликвидации последствий ледяного шторма. С соответствующим предложением выступит полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев. Это решение он принял по итогам визита в Приморье и осмотра пострадавших территорий.

«Что касается восстановления лесов и лесопарковых зон, то тут тоже предстоит большая работа. Надо будет высаживать деревья, восстанавливать растительность. Бюджет Приморья не в лучшем состоянии из-за коронавируса, поэтому будем выходить на Правительство РФ с предложением оказать необходимую помощь. Нам надо всё привести в исходное состояние», — сказал Юрий Трутнев.

Сегодня полпред и Олег Кожемяко побывали в посёлках Подножье и Экипажный на острове Русский. Там продолжаются восстановительные работы на сетях энергетической и коммунальной инфраструктуры. Трутнев особо подчеркнул, что Приморье столкнулось с редким и особо опасным природным явлением. И рассчитать риски при работе систем энергообеспечения в таком случае нереально. Отдельное внимание он обратил на героизм энергетиков и альпинистов, работавших на вантах.

«Стихия показала, что Приморью требуется модернизация сетей энергоснабжения. Эта работа уже начата сетевыми компаниями. Пострадавшие парковые насаждения во Владивостоке и Артёме будем восстанавливать, готовить программу озеленения», — отметил Олег Кожемяко в своём аккаунте в Instagram.

В ноябре усилия властей по ликвидации последствий бури оценил и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Но, к сожалению, сила удара природы была такова, что эти последствия в одночасье не получается ликвидировать. Ведется постоянная работа, чтобы справиться с ситуацией, и руководство региона также прикладывает все возможные усилия», — подчеркнул Песков.

Правительство Приморья на данный момент готовит документы для возмещения затрат на устранение последствий стихии из федерального бюджета. Пока что сумму ущерба оценивают в 619 миллионов рублей.

Отметим, ранее в федеральных Telegram-каналах появилась информация о том, что, якобы, Юрий Трутнев не доволен тем, как правительство Приморья выстроило работу по ликвидации последствий ледяного шторма. Однако официальные заявления полпреда говорят об обратном: он нацелен на эффективное взаимодействие с Олегом Кожемяко и готов оказывать поддержку региону.

Напомним, в Приморье до сих пор действует режим ЧС, введённый 20 ноября. Режим позволяет в упрощённом порядке заключать договоры на поставку товаров и услуг, необходимых для устранения последствий удара стихии и нормализации работы инфраструктуры

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