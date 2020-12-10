Трутнев обратится в правительство РФ за поддержкой при ликвидации последствий ледяного шторма в Приморье

Сегодня полпред и Олег Кожемяко побывали в посёлках Подножье и Экипажный на острове Русский. Там продолжаются восстановительные работы на сетях энергетической и коммунальной инфраструктуры. Трутнев особо подчеркнул, что Приморье столкнулось с редким и особо опасным природным явлением. И рассчитать риски при работе систем энергообеспечения в таком случае нереально. Отдельное внимание он обратил на героизм энергетиков и альпинистов, работавших на вантах.