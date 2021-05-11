Владимир Соколов: «нам не стоит прислушиваться к западной риторике»

Российские власти в эти сложные для всего мира времена пошли навстречу мировому сообществу и предлагают всем желающим странам использовать Спутник – V для защиты своего населения от коронавируса. Западные партнеры увидев этот широкий жест, по мнению политика, повели себя не совсем корректно.«Я сейчас не говорю о лживых измышлениях про таинственных «русских хакеров», коварно укравших секретные разработки фармацевтических гигантов, массово публиковавшихся в западной прессе. Уже после завершения третьей фазы клинических испытаний «Спутника» и сдержанно-положительной рецензии в старейшем медицинском журнале «Ланцет», европейские чиновники разных рангов продолжают гнуть «линию партии», - говорит Владимир Соколов.