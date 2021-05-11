Владимир Соколов: «нам не стоит прислушиваться к западной риторике»

Год назад Всемирная организация здравоохранения признала наличие серьезной мировой опасности и объявила о введении режима пандемии в связи с очень быстрым распространением новой коронавирусной инфекции. Болезнь коснулась всех слоев общества в большинстве мировых стран и стала шоком для их жителей.
Владимир Соколов напоминает, что пандемия послужила «лакмусовой бумажкой» для демонстрации истинных мотивов некоторых ведущих западных стран. Все началось с изоляции государств и привело к тому, что полицейские, дипломаты и предприниматели начали «перехватывать» средства индивидуальной защиты, предназначенные для помощи другим странам.
«Лучшим ответом на западные выпады будет продолжение движения по пути здравого смысла, с которым отлично справляется команда Владимира Путина. Но под командой Путина я подразумеваю не только министров, губернаторов и чиновников, но и любого, кто честно и профессионально делает свое дело», - напоминает Владимир Соколов.
Напомним, что в европейских странах также продолжается пандемия коронавируса и теперь правительства разных стран снова поговаривают о «локдаунах». Повсеместно закрываются развлекательные заведения, а многолюдные собрания и общественные мероприятия оказываются под запретом. При этом с нарушителями запретов европейские власти не церемонятся и используют для разгона людей водометы и газ.
«Страшно представить, какой шум поднялся бы в мировой прессе, если бы подобные драконовские меры применялись в России. Но в нашей стране, даже не прибегавшей к столь жесткие ограничения, отмечают снижение ежесуточного количества заболевших. Более того, недавно Минздрав страны зарегистрировал уже третью отечественную вакцину от нового вируса, что позволяет нам надеяться на относительно скорое избавление от этой заразы», - отмечает координатор Дмитровского отделения Московского областного отделения политической партии ЛДПР.
Российские власти в эти сложные для всего мира времена пошли навстречу мировому сообществу и предлагают всем желающим странам использовать Спутник – V для защиты своего населения от коронавируса. Западные партнеры увидев этот широкий жест, по мнению политика, повели себя не совсем корректно.«Я сейчас не говорю о лживых измышлениях про таинственных «русских хакеров», коварно укравших секретные разработки фармацевтических гигантов, массово публиковавшихся в западной прессе. Уже после завершения третьей фазы клинических испытаний «Спутника» и сдержанно-положительной рецензии в старейшем медицинском журнале «Ланцет», европейские чиновники разных рангов продолжают гнуть «линию партии», - говорит Владимир Соколов.
По словам политика, российским властям пора перестать искать диалога с иностранными упрямцами и дать им время для осознания своей ошибки и принятия России и российской вакцины, как средства для спасения граждан. Пусть, пока их собаки лают, наш караван идет дорогой здравомыслия и успеха.