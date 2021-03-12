Росконгресс назвал даты проведения VI Восточного экономического форума во Владивостоке

На официальном сайте Росконгресса была размещена информация о том, что в этом году, на площадке Дальневосточного федерального университета со 2 по 4 сентября пройдет ВЭФ.

По словам советника Президента Российской Федерации, ответственного секретаря Оргкомитета ВЭФ Антона Кобякова, данное событие ждали все страны АТР. «Восточный экономический форум во Владивостоке является эффективным инструментом развития многостороннего сотрудничества и международной кооперации в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Ежегодно здесь собираются лидеры ведущих стран АТР для обсуждения глобальных вопросов мировой экономики. Уверен, что в этом году Форум приумножит свою инвестиционную составляющую, а учитывая опыт взаимодействия с азиатскими странами по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19, он приобретет также важное значение и с точки зрения развития гуманитарных контактов. Форум будет организован на самом высоком уровне, следуя рекомендациям Роспотребнадзора и ВОЗ в части применения комплекса обязательных профилактических мероприятий, необходимых для предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции», — отметил Кобяков Напомним, Восточный экономический форум был учреждён указом президента Российской Федерации Владимира Путина от 19 мая 2015 году в целях содействия развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Форум стал важнейшим экономическим событием в ДФО. В 2019 году в рамках ВЭФ прошло более 100 мероприятий, посвященных наиболее актуальным темам международной и региональной повестки.

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