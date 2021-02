Работа с населением и местная повестка — это главные факторы, которые привели к победе кандидатов от партии власти. В Барабашском и Хасанском сельских поселениях 14 февраля прошли первые в 2021 году выборы. Жителям этих муниципалитетов предстояло выбрать новых глав.

С 8.00 до 20.00 граждане Барабаша и Хасана голосовали на избирательных участках, отдавая предпочтение большинством голосов выдвиженцам от партии «Единая Россия». Весь процесс выборов прошел спокойно и без эксцессов. В эксклюзивном интервью газете «Золотой Рог» секретарь отделения партии «Единая России» Хасанского района Вероника Ильина рассказала об итогах первых выборов этого года в Приморье. — О чем говорят уверенные результаты, которые показали кандидаты от партии «Единая Россия» на прошедших выборах в Хасанском районе? — Результаты показали, насколько важной является работа партии с населением. В Хасанском районе было реализовано много партийных проектов, партийцы активно включились в программу «Добрые дела», работала приемная «Единой России». Причем жители видели, что их проблемы не просто выслушивают, их реально решали. Это и дало за последние два года рост рейтинга партии и ее кандидатов. — Насколько выбор жителей Барабаша и Хасана обусловило то, что победившие кандидаты — местные? — Это был решающий фактор! Когда жители не просто видят кандидата, а живут с ним в одном селе. Они его знают, знают его историю и его отношение к делу. Поэтому эта степень доверия также стала решающей и обеспечила такой отрыв голосов от приезжих оппонентов. — Насколько успешно прошла сама процедура выборов? — Выборы прошли спокойно, в районе зафиксирована хорошая явка, при этом не поступало сигналов о нарушениях от наблюдателей. По мнению политологов, прошедшие выборы стали первой ласточкой перед предстоящими осенними кампаниями. И их результат показал доверие людей к «Единой России». Кроме того, видна активная работа членов партии на местах для решения проблем жителей должна быть продолжена. Что, несомненно, позволит и осенью добиться «Единой России» поставленного результата. Мнение о победах представителей «Единой России» в Хасанском районе высказал политолог Сергей Гребенюк. «Последние несколько лет Хасанский район демонстрирует тренд на провластное голосование, показывая хорошие результаты для кандидатов от партии „Единая Россия“ и на выборах местного, и регионального уровнях. На мой взгляд, в числе причин такого — как перестройка работы местного отделения партии, так и частичное нивелирование остроты межэлитного конфликта, дестабилизировавшего обстановку на территории почти десяток лет», — говорит политолог Сергей Гребенюк. По мнению эксперта, в целом Веронике Ильиной на посту секретаря местного отделения удалось провести перестройку работы местного отделения, индикатором чего и служат результаты голосования. Конечно, свою роль сыграл и кризис в оппозиционных партиях. «Если ЕР на Хасане в последние годы усилилась кадрово и организационно, то другим партиям всё труднее подобрать проходных кандидатов и найти ресурсы на ведение предвыборной борьбы. Симптоматично, что эта тенденция затрагивает не только Хасанский район, но и другие муниципалитеты, отдалённые от Владивостока.Напомним, что накануне состоялись выборы глав Барабашского и Хасанского поселений», — говорит Сергей Гребенюк. По предварительному подсчету голосов подавляющее большинство голосов на выборах главы Барабаша, — более 70%, получил кандидат от «Единой России» Светлана Гулая. На выборах в Хасане кандидат от «Единой России», Виктория Федоренко, также финишировала с большим отрывом от оппонентов.

