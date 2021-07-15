ФК «Динамо-Владивосток» начал сезон с победы

Автором первого года стал динамовец Дмитрий Садов. На 13 минуте встречи он пробил из-за пределов штрафной и не промахнулся. Счет долгое время оставался прежним: игра была ожесточенной, но одноклубнику Садова — Артему Кожункову удалось забить второй мяч в добавленное время.

В 1/128 финала «бело-голубые» встретятся с футболистами «Чертаново». Матчи пройдут 28–29 июля. В рамках регулярного первенства ФНЛ приморцы сыграют 18 июля с молодежным составом «Факела» в Воронеже, 1 августа — в Туле с «Химиком-Арсенал». Первый домашний матч запланирован на 29 августа — во Владивосток приедет саратовский «Сокол». Отметим, что костяк «Динамо-Владивостока» составляют приморские футболисты. Контракты с командой подписали десять игроков. Формирование состава команды продолжается. Как считает партнер команды — компания «Терминала Астафьева» ставка на местных спортсменов вполне обоснована. Отличных результатов добивается футбольный клуб «Океан», в составе которого также местные игроки. А находкинская команда уверенно идет в лидерах группы «Юг» чемпионата Приморского края.

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