Приморье за спорт: в крае бесплатно предоставят гранты на тренерские услуги

Приморье за спорт: в крае бесплатно предоставят гранты на тренерские услуги
Приморье за спорт: в крае бесплатно предоставят гранты на тренерские услуги
Сегодня, 17:48СпортФото: Медиахолдинг1Mi
Более 100 приморских тренеров проводят бесплатные занятия спортом благодаря бюджетным грантам. По словам специалистов правительства региона, это поможет развивать массовый спорт и выполнять показатели нацпроекта «Демография».

Губернатор Приморья Олег Кожемяко отметил, что количество приморцев, которые регулярно занимаются физкультурой и спортом, уже составляет более 40% от всего населения края. При этом, глава региона сам увлекается различными видами спорта, среди которых катание на лыжах, плавание, бег, и принимает активное участие в спортивных мероприятиях.

Руководитель движения «Приморье за спорт» Эльмир Валитов рассказал, что главная задача организации — развивать массовый спорт, доступный для каждого.

«При личной поддержке Губернатора Олега Кожемяко более 100 тренеров предоставляют спортивные услуги населению бесплатно, на эти цели предусмотрена грантовая поддержка. Благодаря краевой программе „1000 дворов“ по всему краю появились спортивные площадки, есть возможность по утрам бесплатно тренироваться в спортзалах и на стадионах», — отметил он.

В Приморье строятся лыжные базы, зимой проводятся забеги и массовые катания. Более чем в 25 муниципальных образованиях края проводятся субботние зарядки — единственный подобный масштабный проект в России.

«Зарядки проводят профессиональные тренеры, благодаря телевизионной трансляции к ним может присоединиться любой желающий», — сказал Валитов.

Стоит отметить, что развитие массового спорта и увеличение к 2024 году до 56,2% доли приморцев, систематически занимающихся физической культурой и спортом, — приоритетные задачи регионального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Сюжеты:
Приморский край
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