Приморье за спорт: в крае бесплатно предоставят гранты на тренерские услуги

Губернатор Приморья Олег Кожемяко отметил, что количество приморцев, которые регулярно занимаются физкультурой и спортом, уже составляет более 40% от всего населения края. При этом, глава региона сам увлекается различными видами спорта, среди которых катание на лыжах, плавание, бег, и принимает активное участие в спортивных мероприятиях.