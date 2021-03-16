Минобороны в Приморье зачистило территорию

Минобороны в Приморье зачистило территорию

Сегодня, 17:37ПолитикаФото: Мария Пушкарева / ИК "Золотой Рог"В Приморье прошел субботник
Коммунальщики ВВО вышли на общекраевой субботник

Работники жилищно-коммунальной службы Восточного военного округа в Приморье провели работы по уборке и благоустройству территорий, стоящих на балансе организации, сообщает отдел информационного обеспечения Приморского региона.

В рамках общекраевого субботника сотрудники жилищно-коммунальной службы № 2 (г. Владивосток) филиала ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны РФ по Восточному военному округу провели работы по уборке и благоустройству территории ряда военных городков и прилегающих к ним пространств, которые находятся на балансе организации, мест компактного проживания семей военнослужащих.

К участию в работах во Владивостоке, Артеме, Фокино, в посёлках Николаевка и Смоляниново было привлечено более 15 единиц специальной техники. Бригады убрали наледь с дорожных покрытий и тротуаров, общедомовых мест, детских площадок, а также собрали и вывезли поваленные деревья и обрезанные ветки, оставшиеся после ледяного дождя и мешающие проезду транспорта и проходу граждан.

Кроме того, с приходом тепла работники ЖКС № 2 продолжают наводить порядок на придомовых территориях, работают на детских и спортивных площадках.

Сюжеты:
Приморье
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