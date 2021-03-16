Минобороны в Приморье зачистило территорию

К участию в работах во Владивостоке, Артеме, Фокино, в посёлках Николаевка и Смоляниново было привлечено более 15 единиц специальной техники. Бригады убрали наледь с дорожных покрытий и тротуаров, общедомовых мест, детских площадок, а также собрали и вывезли поваленные деревья и обрезанные ветки, оставшиеся после ледяного дождя и мешающие проезду транспорта и проходу граждан.