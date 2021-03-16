Правительство тормозит важный для дальневосточников закон

На совещании в понедельник с членами правительственной комиссии по Дальнему Востоку Михаил Мишустин упомянул историю Михаила Утробина, который предложил скорректировать правила получения дальневосточного гектара, чтобы при удачном освоении гектара была возможность получить ещё один такой участок для ведения хозяйства. «Таким людям, конечно, надо помогать, и его предложение о дополнительном гектаре успешно работающим предпринимателям очень правильное», — сказал глава правительства, отметив, что возможности программы нужно расширять.