Правительство тормозит важный для дальневосточников закон

Глава кабинета министров России Михаил Мишустин потребовал оперативно выполнить его поручение о расширении программы «Дальневосточный гектар».
На совещании в понедельник с членами правительственной комиссии по Дальнему Востоку Михаил Мишустин упомянул историю Михаила Утробина, который предложил скорректировать правила получения дальневосточного гектара, чтобы при удачном освоении гектара была возможность получить ещё один такой участок для ведения хозяйства. «Таким людям, конечно, надо помогать, и его предложение о дополнительном гектаре успешно работающим предпринимателям очень правильное», — сказал глава правительства, отметив, что возможности программы нужно расширять.
«Но только у меня один вопрос: почему до сих пор не созданы такие условия и поручение, которое было, не выполнено? Прошу оперативно его исполнить и мне доложить», — потребовал глава правительства.
Напомним, что в августе прошлого года по итогам поездки в ДФО Михаил Мишустин распорядился до 15 октября внести в правительство законопроект, который позволит получать второй «дальневосточный гектар» при успешном освоении первого. 15 октября было объявлено, что Минвостокразвития внесло в правительство такой документ. Ответ получен не был.