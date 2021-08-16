Парламентарий активно выражал недовольство такой заменой.
Политический эксперт Андрей Кудисов считает, что данная ситуация показала истинное лицо депутата и партии, интересы которой он представляет. В краевом парламенте депутат Артем Самсонов уже второй срок и в его активе больше словесных баталий, чем полезных инициатив.
Создается впечатление, что КПРФ вообще как-то далека от нужд простых людей, считает Андрей Кудисов.
— Например, при защите бюджета, когда обсуждался вопрос о расширении финансирования противоковидных мероприятий в крае, коммунисты голосовали против увеличения трат на эти цели. При этом уверяют, что бьются за интересы простых людей. И меня не удивило, что и данном случае Артем Самсонов показал, насколько ему интересны проблемы рядовых граждан. Сразу понятно: его некорректное поведение по отношению к деятельности благотворителей, вызвано тем, что путь к получению депутатского статуса усложнило препятствие — «какой-то» благотворительный баннер. То есть, парламентария больше интересует построение личной карьеры, а не заботы и нужды избирателей. И он показал это очень наглядно, — комментирует ситуацию Андрей Кудисов.
Отметим, рекламу разместила администрация Владивостока — по просьбе благотворительной организации «Ключи от сердца» и Фонда «Счастливые дети», которые помогают «детям-бабочкам». Так называют детей, страдающих врожденным буллезным эпидермолизом. В Приморье их только 17, однако, на лекарства нужны миллионы рублей ежегодно.
Директор организации «Ключи от сердца» Светлана Горковенко рассказала, что когда баннеры еще только печатались, но уже были известны места их размещения, в числе которых и рекламный щит на кольце Сахалинской, ей позвонил неизвестный. Он представился жителем Тихой, сразу начал выяснять, зачем на Сахалинской вешают баннер. Мужчина также угрожал, что обольет плакат краской.
— Начал запугивать и требовать, чтобы этот баннер не висел на проплаченном месте. Посылал проклятья: «чтоб вы сдохли, чтобы у вас руки отсохли, и бросил трубку», — отмечает Горковенко.
Позже в Whatsapp Фонда написал сам Артем Самсонов, предложив помощь.
«Светлана. Очень приятно. Самсонов Артем Анатольевич. Честно говоря узнал про детей бабочек, только после того, как используя вас администрация стала решать свои политические вопросы. Но это и хорошо. Сейчас проще будет раскачать данную проблему и заставить власти помогать больным детям. Я так помогал Антропову из „Благого дела“ решить вопрос с инсулиновыми помпами для детей диабетиков. И мы добились, что их стали обеспечивать тестполосками и прочим необходимым инструментом. Но детей больных диабетом много, а буллезным эпидермолизом я так понимаю, что мало, поэтому думаю добиться результата будет проще. Я готовлю обращение губернатору, напишите пожалуйста, какое необходимо лечение. Какие препараты. Им сейчас сложно будет отвертется. И Шульга блогер подключится. Тратим бюджетные деньги не на помощь детям, а на печать банеров, чтобы СМСки собирать. Это же страшно, у детей получается кожи по сути нет, это же ужасно больно. Как они живут с этим», — гласит текст послания.
Однако благотворителей насторожило то, что его же пост на Facebook показал иные мотивы внезапного порыва благотворительности и сочувствия.
Вероятно, слуга народа считает, что его предвыборная кампания куда важнее помощи инвалидам, и какая-то «больная девочка» может и подождать — до тех пор, пока не закончатся выборы.