«Светлана. Очень приятно. Самсонов Артем Анатольевич. Честно говоря узнал про детей бабочек, только после того, как используя вас администрация стала решать свои политические вопросы. Но это и хорошо. Сейчас проще будет раскачать данную проблему и заставить власти помогать больным детям. Я так помогал Антропову из „Благого дела“ решить вопрос с инсулиновыми помпами для детей диабетиков. И мы добились, что их стали обеспечивать тестполосками и прочим необходимым инструментом. Но детей больных диабетом много, а буллезным эпидермолизом я так понимаю, что мало, поэтому думаю добиться результата будет проще. Я готовлю обращение губернатору, напишите пожалуйста, какое необходимо лечение. Какие препараты. Им сейчас сложно будет отвертется. И Шульга блогер подключится. Тратим бюджетные деньги не на помощь детям, а на печать банеров, чтобы СМСки собирать. Это же страшно, у детей получается кожи по сути нет, это же ужасно больно. Как они живут с этим», — гласит текст послания.