Много работы в финале: На заключительном заседании Заксобрания края депутаты рассмотрели ряд важнейших законопроектов

Если определять ключевые темы работы Законодательного Собрания, то это - очередная корректировка краевого бюджета, которая предусматривает увеличение доходов на 3,3 миллиарда рублей, а расходов - на 2,8 миллиарда. Одним из главных выгодоприобретателей по таким изменениям становится госпрограмма «Социальная поддержка населения Приморского края» - ее бюджет увеличится на 1,3 миллиарда рублей.
Также добавится денег на ремонт и строительство детских садов и школ, на капитальный ремонт больниц и оснащение их медицинским оборудованием. В частности предусмотрена модернизация лабораторий. Да и стимулирующие выплаты медработникам за опасные условия труда и дополнительную нагрузку в условиях распространения коронавирусной инфекции. Кроме того, в бюджет заложено финансирование на стипендии выпускникам, получившим высокий балл по итогам ЕГЭ и поступившим на приоритетные для экономики края специальности.
Однако сначала депутаты выслушали слова благодарности от главы региона. Олег Кожемяко поблагодарил народных избранников уходящего созыва за работу, отметив, впрочем, что с некоторыми, кто переизбирается на очередной срок, встретится уже в сентябре.
— Вы направили свою энергию, знания и опыт на развитие края, на улучшение жизни приморцев. Самый главный, основной ориентир в своей деятельности вы взяли на повышение качества жизни приморцев, реализацию национальных проектов и ключевых направлений, изложенных в Указе президента России. Вместе с вами нам удалось концептуально изменить подход к осуществлению социальной политики в Приморье, - особо отметил в своей речи глава региона.
После завершения приятной части депутаты перешли к работе. В целом, все вопросы рассматривались оперативно, без лишних дебатов. Кстати, такая согласованность отнюдь не означает, что законопроекты детально не прорабатывались – этап обсуждений, поправок и дискуссий идет на заседаниях комитетов Законодательного Собрания. На само же заседание уже выносятся одобренные «профильниками» документы.
В целом, в повестке работы было большое количество социально-значимых вопросов. Депутаты одобрили право на бесплатный горячий обед для еще одной категории школьников. С нового учебного года получать питание в учебном заведении смогут дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей юные приморцы, обучающиеся в 5-11 классах муниципальных школ.
- Новая редакция краевого закона отвечает требованиям СанПиН, согласно которым при нахождении ребенка в общеобразовательной организации до 6 часов обязательным является один прием пищи - завтрак или обед. При этом для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, должно быть организовано 5-6 разовое питание в сутки по месту фактического пребывания ребенка, - отметила председатель комитета по социальной политике и защите прав граждан Татьяна Косьяненко.
Еще один интересный вопрос финального заседания краевого парламента – поправки в закон о развитии сельского хозяйства. Речь идет о таком нововведении, как сельский туризм. Он предусматривает посещение сельской местности, малых городов с численностью населения до тридцати тысяч человек в целях отдыха, приобщения к традиционному укладу жизни, ознакомления с деятельностью сельскохозяйственных товаропроизводителей и (или) участия в сельскохозяйственных работах без извлечения материальной выгоды с возможностью предоставления услуг по временному размещению, организации досуга, экскурсионных и иных услуг.
- С прошлого года наше государство всецело поддерживает внутренний туризм, поскольку заграница недоступна для отдыха наших граждан из-за коронавирусной инфекции. В федеральном законодательстве уже появилось понятие "сельский туризм", и мы также вводим эту терминологию в наш краевой закон. Село - это уже не то забытое место, каким оно было раньше. Сейчас современные агрокомплексы с передовыми технологиями, интересные общественные пространства, куда можно отправиться на отдых, на экскурсию. Посмотрим, как это будет реализовываться. Поддержка сельского туризма, скорее всего, будет вестись путем субсидирования части затрат туроператоров и принимающей стороны, - прокомментировал принятые поправки заместитель председателя комитета Законодательного Собрания по продовольственной политике и природопользованию Николай Селюк.
После четырех часов плодотворной работы депутаты разошлись на финальные в созыве каникулы и окончание работы на округах. Уже в сентябре свои места в зале заседаний краевого парламента займет обновленный состав Законодательного Собрания.