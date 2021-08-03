Много работы в финале: На заключительном заседании Заксобрания края депутаты рассмотрели ряд важнейших законопроектов

- С прошлого года наше государство всецело поддерживает внутренний туризм, поскольку заграница недоступна для отдыха наших граждан из-за коронавирусной инфекции. В федеральном законодательстве уже появилось понятие "сельский туризм", и мы также вводим эту терминологию в наш краевой закон. Село - это уже не то забытое место, каким оно было раньше. Сейчас современные агрокомплексы с передовыми технологиями, интересные общественные пространства, куда можно отправиться на отдых, на экскурсию. Посмотрим, как это будет реализовываться. Поддержка сельского туризма, скорее всего, будет вестись путем субсидирования части затрат туроператоров и принимающей стороны, - прокомментировал принятые поправки заместитель председателя комитета Законодательного Собрания по продовольственной политике и природопользованию Николай Селюк.