В Приморье прогнозируется повышение уровня лесной пожароопасности

Федеральное агентство лесного хозяйства России ожидает предстоящей весной превышение многолетних значений уровня лесной пожарной опасности в 26 регионах страны. Такие данные приводятся в прогнозе пожарной опасности в лесах Российской Федерации на март–апрель 2021 года.

Документ разработан подведомственным Рослесхозу ФБУ «Авиалесоохрана» на основе средних показателей пожарной опасности от Гидрометцентра России, статистических данных, накопленных в результате многолетних наблюдений за горимостью лесов и результатов многомерного корреляционного анализа. Как сообщает ведомство, согласно прогнозам, в марте 2021 года существует вероятность превышения среднемноголетних значений параметров пожарной опасности на всей территории Республики Крым и на западе Краснодарского края. Также в зоне риска будут находиться восточная часть Оренбургской области и Республики Тыва, юг Республики Алтай, Республики Башкортостан и Челябинской области, юго-запад Забайкальского края и юго-восток Приморья. Приморский край также вошел в список регионов с повышенным риском возникновения лесных пожаров в апреле 2021 года. Здесь будет сохраняться риск возникновения пожаров.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter