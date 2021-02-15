В Приморье прогнозируется повышение уровня лесной пожароопасности

Как сообщает ведомство, согласно прогнозам, в марте 2021 года существует вероятность превышения среднемноголетних значений параметров пожарной опасности на всей территории Республики Крым и на западе Краснодарского края. Также в зоне риска будут находиться восточная часть Оренбургской области и Республики Тыва, юг Республики Алтай, Республики Башкортостан и Челябинской области, юго-запад Забайкальского края и юго-восток Приморья.