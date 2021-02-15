В Приморье прогнозируется повышение уровня лесной пожароопасности

В Приморье прогнозируется повышение уровня лесной пожароопасности

Сегодня, 13:17ОбществоPhoto: ГУ МЧС России по ПКЮго-восток Приморья попадает в зону риск
Федеральное агентство лесного хозяйства России ожидает предстоящей весной превышение многолетних значений уровня лесной пожарной опасности в 26 регионах страны. Такие данные приводятся в прогнозе пожарной опасности в лесах Российской Федерации на март–апрель 2021 года.

Документ разработан подведомственным Рослесхозу ФБУ «Авиалесоохрана» на основе средних показателей пожарной опасности от Гидрометцентра России, статистических данных, накопленных в результате многолетних наблюдений за горимостью лесов и результатов многомерного корреляционного анализа.

Как сообщает ведомство, согласно прогнозам, в марте 2021 года существует вероятность превышения среднемноголетних значений параметров пожарной опасности на всей территории Республики Крым и на западе Краснодарского края. Также в зоне риска будут находиться восточная часть Оренбургской области и Республики Тыва, юг Республики Алтай, Республики Башкортостан и Челябинской области, юго-запад Забайкальского края и юго-восток Приморья.

Приморский край также вошел в список регионов с повышенным риском возникновения лесных пожаров в апреле 2021 года. Здесь будет сохраняться риск возникновения пожаров.

Stories:
Приморье
Related news:
погода
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996–2020 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № 77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес:

690014, Российская Федерация, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б» офис 606

И.о главного редактора Данилова А.В.

Контакты:

Отдел рекламы:

Тел./факс: 8 (42-32) 45-92-22

+7 984 156-58-77

E-mail: ads@zrpress.ru

Тел./факс: (42-32) 45-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Регионы