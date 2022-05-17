Итоги юношеского теннисного турнира «Кубок Славда»: 165 матчей и около 100 участников из Сибири и Дальнего Востока

Во Владивостоке завершился юношеский теннисный турнир «Кубок Славда». Соревнования юных теннисистов проходили с 09 по 13 мая на кортах Владивостокской федерации тенниса. За эти дни в рамках турнира было проведено 165 матчей, в которых за призовые места боролись около сотни юных спортсменов из Сибири и Дальнего Востока.

Победители определились в одиночных разрядах в возрастных категориях 9-10 лет, до 15 лет и до 19 лет, а также в группах микст возрастных категориях до 15-ти и до 19-ти лет. Фото: Илья Аверьянов / предоставлено ГК "Славда" В церемонии награждения победителей и призеров приняли участие министр физической культуры и спорта Приморского края Жан Кузнецов, начальник управления физической культуры и спорта администрации Владивостока Юлия Вельбик, председатель совета директоров группы компаний «Славда» и председатель оргкомитета турнира «Кубок Славда» Павел Серебряков. Лучшие игроки были отмечены медалями, кубками и грамотами, каждый участник получил полезные и памятные подарки с символикой турнира. А самые юные участницы турнира Анна Слюсар (Находка) и Мария Подмогильная (Владивосток) были удостоены от оркомитета специальных призов. Фото: Илья Аверьянов / предоставлено ГК "Славда" По словам министра физической культуры и спорта Приморского края Жана Кузнецова, эти соревнования имеют большое значение для юных теннисистов — ведь они не только дают возможность участникам проявить себя, но и улучшить свое мастерство в борьбе с более сильными соперниками. «Вы все играли достойно, победу одержали сильнейшие — и это результат каждодневной упорной работы. Желаю всем участникам турнира в дальнейшем проявлять упорство на тренировках и ярких побед на будущих соревнованиях», — добавил он. Как отметила начальник управления физической культуры и спорта администрации Владивостока Юлия Вельбик, тот факт, что «Кубок Славда» вошёл в календарь соревнований российского теннисного тура, очень важно. «Наши ребята благодаря этому приобретают рейтинговые очки, что помогает попасть на другие российские соревнования. С другой стороны, благодаря тому, что в турнире участвуют спортсмены из других регионов у приморских теннисистов есть шанс в игре повысить свой уровень», — подчеркнула она. Фото: Илья Аверьянов / предоставлено ГК "Славда" Завершая церемонию награждения, председатель совета директоров группы компаний «Славда» и председатель оргкомитета турнира «Кубок Славда» Павел Серебряков поблагодарил спортсменов, судей и партнеров: «Для всех нас сегодня было очень приятное и волнительное событие — победители получили заслуженные награды, мы еще раз смогли поблагодарить наших партнеров за содействие в организации. И пусть наш турнир год от года набирает обороты и открывает для юных спортсменов только новые горизонты». Напомним, «Кубок Славда» проводится в Приморье 26-й раз — с 1997 года, что по праву дает соревнованиям статус самых старейших и значимых для региона. С 2021 года традиционный «Кубок Славда» посвящен памяти основоположника турнира, почетного президента федерации тенниса города Владивостока и основателя Группы компаний «Славда» Юрия Михайловича Серебрякова, многие годы возглавлявшего федерацию тенниса Приморского края и занимавшегося популяризацией этого вида спорта. Фото: Илья Аверьянов / предоставлено ГК "Славда" С этого года юношеский турнир повысил свой статус и вошёл в календарь соревнований Российского теннисного тура. Кроме спортсменов из Приморья в числе участников — юные теннисисты из Хабаровска, Читы, Южно-Сахалинска, Новосибирска, Красноярска и Иркутска. Главный судья юношеского турнира — Вадим Дедков. Соревнования юных теннисистов проходили на минувшей неделе во Владивостоке, а взрослые спортсмены встретятся с 10 по 13 июня на кортах завода ООО «Скит» в поселке Горные Ключи. За переходящий кубок сразятся теннисисты-любители со всего Дальнего Востока в мужском и смешанном парном разрядах. Победители и призеры юношеского турнира «Кубок Славда»: Девочки 9-10 лет: 1 место — Милада Егорова (Хабаровск) 2 место — Карина Ким (Хабаровск) 3 место — Софья Данилова (Хабаровск) Мальчики 9-10 лет: 1 место — Дмитрий Карнажевский (Хабаровск) 2 место — Павел Рукин (Хабаровск) 3 место — Тимофей Корнейчук (Хабаровск) Девушки до 15 лет 1 место — Ангелина Агафонова (Красноярск) 2 место — Кочкадаева Василиса (Южно-Сахалинск) 3 место — Третьякова Диана (Хабаровск) Юноши до 15 лет 1 место —Яков Шульга (Хабаровск) 2 место — Владислав Коротеев (Южно-Сахалинск) 3 место — Яков Мазин (Южно-Сахалинск) Девушки до 19 лет: 1 место — Анна Дугина (Хабаровск) 2 место — Анастасия Федореева (Владивосток) 3 место — Дарья Федотова (Хабароовск) Юноши до 19 лет: 1 место — Станислав Золотарев (Иркутск) 2 место — Максимилиан Бэ (Южно-Сахалинск) 3 место — Степан Аулов (Хабаровск) Группы микст до 15 лет: 1 место — Арина Онищенко (Владивосток), Яков Мазин (Южно-Сахалинск) 2 место — Диана Третьякова (Хабаровск), Даниил Карпенко (Хабаровск) 3 место — Виктория Батуева (Чита), Яков Шульга (Хабаровск) Группы микст до 19 лет: 1 место — Анна Дугина (Хабаровск), Степан Аулов (Хабаровск) 2 место — Виктория Ревтович (Иркутск), Станислав Золотарев (Иркутск) 3 место — Дарья Подмогильная (Владивосток), Платон Емельянов (Находка)

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