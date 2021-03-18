Выбрали, и забыл: Приморский депутат не обращает внимания на проблемы своих избирателей

Накануне ряд местных и региональных телеграм-каналов и СМИ упрекнули депутата Законодательного Собрания Приморского Щербакова в том, что жители Хасанского района, который входит в его избирательный округ, перестали ему доверять

Как выясняется, многие из них и вовсе забыли, что в региональном парламенте есть депутат, призванный стоять на страже их интересов. Одним из поводов стала история с Хасанской межпоселенческой районной библиотекой, сотрудникам которой в непростой ситуации первыми вызвались помочь представители КПРФ, а именно — коллега Щербакова по ЗС ПК Артём Самсонов, а после подключилась местная ячейка «Единой России» во главе с ее секретарем, председателем Хасанской районной думы Вероникой Ильиной. «Почему депутат, избранный совсем по другому округу, в курсе того, что происходит в Хасанском районе, а Александр Щербаков нет?», — задались логичным вопросом авторы телеграм-каналов вместе с местными жителями. Вопрос и правда актуальный. Похоже, за три года служения на депутатском посту Александр Щербаков так и не смог стать в Хасанском районе хоть сколько-то заметной и значимой фигурой. Его активность больше связана с Владивостоком и исполнением обязанностей секретаря Владивостокского местного отделения партии «Единая Россия», на хасанской же земле он бывает нечасто. «К Щербакову у жителей нет даже мысли обращаться, так как никакого доверия к нему нет. За годы работы на посту депутата ЗС ПК для территории не сделано ровным счётом ничего», — пишет телеграм-канал «Эксперты Приморского края». В ленте активности депутата Щербакова на сайте Законодательного Собрания Приморья с начала 2021 года более 30 сообщений и лишь шесть из них касаются Хасанского района. При этом пять — из одной рабочей поездки по округу, которая состоялась в середине февраля. Да и сами темы этих сообщений в основном «дежурные» и не касаются решения каких-то конкретных наболевших проблем местного населения. Не припомнят местные жители и каких-либо отчетов депутата о своей работе перед избирателями. Не удалось нам найти таковых и в открытом доступе в сети.

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