Приморский слуга народа, похоже, забыл о своих избирателях

Вот тут кроется самое интересное. Дело в том, что в ЗС ПК есть свой, так сказать, депутат от Хасанского района. Это Александр Щербаков, член партии «Единая Россия». Но по какой-то причине его сложившаяся ситуация не заинтересовала, и он остался к ней крайне равнодушен, если не сказать безразличен. Казалось бы, не кто иной как Щербаков должен держать руку на пульсе происходящего в своей избирательной вотчине, но, похоже, ситуацию в его округе гораздо лучше контролируют представители оппозиционной партии.