Приморский слуга народа, похоже, забыл о своих избирателях

Приморский слуга народа, похоже, забыл о своих избирателях

Сегодня, 14:04ПолитикаФото: Медиахолдинг1MiПриморский депутат не торопится защищать интересы простых граждан
Несмотря на грядущие выборы депутатов Законодательного Собрания Приморского края, приморский депутат не торопится защищать интересы простых граждан — потенциального электората.

Так, в п. Славянке Хасанского района происходят события пусть не такие заметные в масштабах края, зато имеющие большое значение для местных жителей.

По неофициальной информации из кабинетов приморского правительства, Хасанскую межпоселенческую районную библиотеку готовят к переезду. Из помещения, которое она занимает много лет она должна переехать в здание недавно построенного Физкультурно-оздоровительного комплекса. Сотрудников учреждения эти сведения изрядно обеспокоили, ведь в условиях, когда им на федеральном уровне поставлена задача повышать посещаемость библиотеки, переезд из центра поселка на окраину, да еще и в помещение, не предназначенное изначально для хранения библиотечных фондов, означает невозможность выполнить установленные показатели эффективности.

Пока эта информация на уровне слухов из кулуаров, в учреждении ее не подтверждают, предпочитая дождаться официальных данных.

Однако помочь библиотекарям уже вызвались представители регионального отделения КПРФ. По информации корреспондента «Золотого Рога», в Славянке по этому поводу даже побывал депутат ЗС ПК, член фракции КПРФ Артём Самсонов, который вместе с руководителем Хасанского районного отделения КПРФ Борисом Павленко провел встречу с коллективом. Коммунисты пообещали разобраться в ситуации и защитить интересы учреждения.

Вот тут кроется самое интересное. Дело в том, что в ЗС ПК есть свой, так сказать, депутат от Хасанского района. Это Александр Щербаков, член партии «Единая Россия». Но по какой-то причине его сложившаяся ситуация не заинтересовала, и он остался к ней крайне равнодушен, если не сказать безразличен. Казалось бы, не кто иной как Щербаков должен держать руку на пульсе происходящего в своей избирательной вотчине, но, похоже, ситуацию в его округе гораздо лучше контролируют представители оппозиционной партии.

Сюжеты:
Приморье
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