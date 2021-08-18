К приморским холодильникам добавят рефконтейнеры

Одна из крупнейших стивидорных компаний Дальнего Востока — ОАО «Владивостокский морской рыбный порт» активно строит холодильно-складские мощности, соответствующие международным стандартам. Таким образом, порт не только наращивает перевалку рыбы, но и оперативно отвечает на внешние и внутренние вызовы экономики отрасли.

Как известно, ограничения, вызванные пандемией COVID-19, существенно обострили ситуацию с нехваткой холодильных мощностей для хранения выловленной рыбы. Например, в Дальневосточном бассейне ежегодно добывается более 1,8 — 1,9 млн тонн минтая, и 85-90% от этого объема шло в Китай и Корею. Обычно продукция вывозилась «навалом» — в местах добычи рыбу грузили в трюмы судов, приходили во Владивосток, оформляли продукцию на экспорт и уходили за рубеж. В 2020 году привычную схему нарушила коронавирусная инфекция. Основной потребитель минтая — КНР, прекратил прием рыбы «навалом», ссылаясь на то, что в продукции были обнаружены следы инфекции. Теперь китайские порты Далянь и Циндао, через которые ввозится в страну рыба из России, стали принимать ее только в рефрижераторных контейнерах — в случае обнаружения инфекции в конкретном контейнере проще (и дешевле) уничтожить его содержимое, чем несколько тысяч тонн рыбы, находящейся в трюме. — В условиях ограничения экспорта выловленного минтая в Китай на Дальнем Востоке стремительно стали заканчиваться свободные холодильные мощности для хранения выловленной рыбы — все имеющиеся регионе рефплощадки способны вместить единовременно немногим более 200 тысяч тонн. Транспортные и даже промысловые суда грозили превратиться в плавучие «холодильники». В этой ситуации Владивостокский морской рыбный порт сумел быстро перестроить свою работу — сделать акцент на развитие контейнерных перевозок рыбы. Таким образом, был сохранен основной грузопоток в Китай, — комментирует президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов. Он подчеркивает, что недостаток холодильных мощностей является тормозом для развития всей рыбной отрасли. При этом необходимо не только строить холодильники в портах, но и развивать контейнерные перевозки рыбы, что сегодня ВМТП один из первых в стране начал делать быстро и на высоком уровне. Коммерческий директор ОАО «Владивостокский морской рыбный порт», генеральный директор ООО «Владивостокский рыбный терминал» Владимир Бузанов рассказал корреспонденту делового издания «ЗР», что реализация новых инвестпроектов позволит существенно нарастить грузооборот приоритетной номенклатуры — рыбопродукции. — Мы возводим холодильно-складской комплекс, который позволит хранить единовременно свыше 23 тыс. тонн рыбы. Он будет состоять из модернизированного действующего холодильного склада рыбопродукции, поэтапная реновация которого позволит усовершенствовать морозильное оборудование, а также увеличить вместимость с 15 тыс. тонн до 16 тыс. тонн. Кроме того, строится новый современный холодильник по евростандартам на 7 тыс. тонн, способный поддерживать постоянный температурный режим до минус 25°C, — говорит Владимир Бузанов. Он подчеркивает, что порт следует мировой тенденции — контейнеризации грузов. Предприятие создает первый на Дальнем Востоке рефрижераторный контейнерный терминал на береговой линии ВМРП, вместимостью 400 40-сорокафутовых рефконтейнеров, с возможностью их отгрузки на автомобильный и железнодорожный транспорт. Всего на терминалах ОАО «ВМРП», с учетом действующих и еще строящихся площадок, можно будет разместить единовременно 1200 40-футовых рефрижераторных контейнеров. В итоге все «холодильные» мощности порта смогут принять единовременно 55 тыс. тонн «урожая» с дальневосточного рыбохозяйственного бассейна. Недавно, как сообщили региональные СМИ, совладельцем компании, владеющей контрольным пакетом акций Владморрыбпорта, стала структура, входящая в бизнес экс-губернатора Приморья Сергея Дарькина. Эксперты считают, что с приходом инвестора, в круг интересов которого входят рыбодобывающие предприятия, динамичное развитие получит именно современное направление — контейнерное хранение и транспортировка рыбопродукции.

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