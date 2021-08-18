Приморский бизнес озаботился защитой данных от киберугроз

За полгода количество клиентов облачного провайдера #CloudMTS, озаботившихся защитой от кибератак, выросло в 2,5 раза. Облака в Приморье подключают представители самых разных сфер — от ритейла до медицинских центров.

Приморский бизнес стал в 2,5 раза чаще подключать услуги информационной безопасности из облака, доля которых превысила 10% среди всех новых подключений. В этом сегменте вдвое вырос спрос на сервисы для размещения персональных данных в облаке в соответствии с требованиями законодательства. Кроме того, вырос спрос на облачный антивирус и сервисы по защите веб-приложений. На втором месте по росту спроса — услуга резервного копирования. Доля таких компаний превысила 25% среди всех подключений и выросла в два раза. Бизнес стал чаще подключать услуги облачного резервного копирования, заботясь о сохранности данных. Стабильно востребованной облачной услугой у приморского бизнеса остаются инфраструктурные сервисы, IaaS. Сервис Elastic Cloud (виртуальный дата центр) использует каждая третья компания, а спрос на услугу сохранился на уровне начала года. Среди приморских компаний, которые предпочитают облачное решение «железу», лидирует ритейл. Торговая отрасль Приморья занимает более 30 процентов от общей доли клиентов #CloudMTS и лидирует в регионе уже третий год подряд. Производство и сфера услуг поделили второе и третье место — на долю каждой из этих отраслей приходится по 15 процентов портфеля #CloudMTS. В 2021 году наметился новый тренд — облака стали чаще подключать представители медицинского сообщества и ИТ-структуры. Так, сообщество нейрохирургов Приморского края в облаке #CloudMTS запустило специальную цифровую платформу для оперативного мониторинга состояния здоровья пациентов, страдающих болезнью Паркинсона. Во Владивостоке работает собственный дата-центр МТС, который является одной из ключевых площадок инсталляции облака #CloudMTS. Сотни приморских компаний безопасно хранят и обрабатывают корпоративные данные, используя преимущества облачного подхода. Среди клиентов #CloudMTS в Приморье АО «Корпорация развития Дальнего Востока», медиахолдинг PrimaMedia, супермаркет «Михайловский», медцентр ДВФУ и другие крупные компании региона. Более 70% клиентов облачного провайдера пользуются комплексом услуг: мобильной связью и data-сервисами МТС. Об облачной экосистеме МТС Облачная экосистема МТС включает в себя инфраструктурные решения в формате частных, публичных и гибридных облаков, комплекс консалтинговых и профессиональных услуг, услуги дата-центров и телеком-сервисы. Облачная экосистема МТС включает более 25 услуг для разных бизнес-задач. Активно развивается подразделение собственной разработки, в рамках которого осуществляется набор разработчиков по направлениям service automation, DevOps, контейнерных вычислений, баз данных как сервис (DBaaS), QA & Security, back-office сервисов и другим.

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