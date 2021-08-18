Приморский бизнес озаботился защитой данных от киберугроз

Приморский бизнес озаботился защитой данных от киберугроз
Приморский бизнес озаботился защитой данных от киберугроз
Сегодня, 16:10ПолитикаФото: 1mediainvest.ru
За полгода количество клиентов облачного провайдера #CloudMTS, озаботившихся защитой от кибератак, выросло в 2,5 раза. Облака в Приморье подключают представители самых разных сфер — от ритейла до медицинских центров.

Приморский бизнес стал в 2,5 раза чаще подключать услуги информационной безопасности из облака, доля которых превысила 10% среди всех новых подключений. В этом сегменте вдвое вырос спрос на сервисы для размещения персональных данных в облаке в соответствии с требованиями законодательства. Кроме того, вырос спрос на облачный антивирус и сервисы по защите веб-приложений.

На втором месте по росту спроса — услуга резервного копирования. Доля таких компаний превысила 25% среди всех подключений и выросла в два раза. Бизнес стал чаще подключать услуги облачного резервного копирования, заботясь о сохранности данных. Стабильно востребованной облачной услугой у приморского бизнеса остаются инфраструктурные сервисы, IaaS. Сервис Elastic Cloud (виртуальный дата центр) использует каждая третья компания, а спрос на услугу сохранился на уровне начала года.

Среди приморских компаний, которые предпочитают облачное решение «железу», лидирует ритейл. Торговая отрасль Приморья занимает более 30 процентов от общей доли клиентов #CloudMTS и лидирует в регионе уже третий год подряд. Производство и сфера услуг поделили второе и третье место — на долю каждой из этих отраслей приходится по 15 процентов портфеля #CloudMTS.

В 2021 году наметился новый тренд — облака стали чаще подключать представители медицинского сообщества и ИТ-структуры. Так, сообщество нейрохирургов Приморского края в облаке #CloudMTS запустило специальную цифровую платформу для оперативного мониторинга состояния здоровья пациентов, страдающих болезнью Паркинсона.

Во Владивостоке работает собственный дата-центр МТС, который является одной из ключевых площадок инсталляции облака #CloudMTS. Сотни приморских компаний безопасно хранят и обрабатывают корпоративные данные, используя преимущества облачного подхода. Среди клиентов #CloudMTS в Приморье АО «Корпорация развития Дальнего Востока», медиахолдинг PrimaMedia, супермаркет «Михайловский», медцентр ДВФУ и другие крупные компании региона. Более 70% клиентов облачного провайдера пользуются комплексом услуг: мобильной связью и data-сервисами МТС.

Об облачной экосистеме МТС

Облачная экосистема МТС включает в себя инфраструктурные решения в формате частных, публичных и гибридных облаков, комплекс консалтинговых и профессиональных услуг, услуги дата-центров и телеком-сервисы. Облачная экосистема МТС включает более 25 услуг для разных бизнес-задач. Активно развивается подразделение собственной разработки, в рамках которого осуществляется набор разработчиков по направлениям service automation, DevOps, контейнерных вычислений, баз данных как сервис (DBaaS), QA & Security, back-office сервисов и другим.

Сюжеты:
Приморье
Материалы по теме:
телекоммуникациибезопасностьПриморье
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Издательская компания «Золотой Рог» (ОГРН 1162536095358)

Об использовании материалов сайта

Адрес:

И.о. главного редактора: Данилова А.В.

Адрес: 690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б», офис 606

Контакты:

Отдел рекламы:

Тел: 8 (42-32) 45-92-22

+7 984 156-58-77

E-mail: ads@zrpress.ru

Тел./факс: (42-32) 45-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия ЭЛ № ФС 77 — 81105 от 17.05.2021; зарегистрировавший орган: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Содержит информационную продукцию категории 18+.

Регионы