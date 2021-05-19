«Это важно для развития аграрного производства»: Сенатор отметила, что за последние годы растет количество посевных площадей под сою

Дальний Восток — регион, традиционно поставляющий сою на рынки России и всего мира. Только за последний год здесь было произведено более 80% продукции из этой агракультуры.

О том, что надо сделать для того, чтобы рынок сои развивался, обсудили члены комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. Как отметила сенатор от Приморского края Людмила Талабаева, для стабилизации рынка сои в стране нужно создать условия для развития агротехнологий и поддержки производителей. «Этот вопрос важен для развития аграрного производства, как для производства пищевой продукции, так и для производства кормов и животноводства. Ведь доля кормов в себестоимости скота и птицы составляет около 70%, а соевый шрот составляет довольно значительную долю в этих кормах», — отметила Людмила Талабаева. По словам сенатора, сейчас в мире отмечается спрос на продукты сои. Что влечет за собой и повышение производства продуктов из этой агрокультуры в России. Еще один фактор, который влияет на рынок сои, это и высокая рентабельность производства по сравнению с зерновыми культурами. Как сообщила Людмила Талабаева, последние годы в стране значительно увеличена посевная площадь под сою. И здесь Дальний Восток является одним из основных «игроков». В регионах востока России посевные площади под данной культурой с 2011 по 2020 гг. увеличились в 1,5 раза. Вместе с тем в регионах Центрального федерального округа посевные площади под соей за тот же период выросли в 7,3 раза. Статистика также показывает рост производства соевой продукции в России за последние годы. По данным Росстата, в 2020 г. собрано 4,3 млн тонн сои, в 3,8 раза больше уровня 2010 г. (1,1 млн тонн), в том числе в регионах Центрального и Дальневосточного федеральных округов собрано 2 млн тонн и 1,45 млн тонн соответственно (2010 г. — 0,08 млн тонн и 0,8 млн тонн соответственно). Таким образом совокупный доля произведенных соевых бобов по Центральному и Дальневосточному федеральным округам составляет 81%. По словам сенатора, сейчас очень важно подготовить предложения, которые могли закрепить сложившуюся на рынке сои тенденцию. Сейчас крайне важно повысить продуктивность российских агрокомпаний, занимающихся производством продукции из бобов. «Необходимо отметить недостаточное развитие в стране направления переработки сои в целях изготовления различных видов пищевой продукции с высокой добавленной стоимостью. Особенно это касается регионов, где непосредственно осуществляется выращивание этой культуры», — сказала сенатор. Для решения этой проблемы, считает Людмила Талабаева, требуется разработать комплекс мер, который будет стимулировать создание таких предприятий. При этом важно обеспечить данные предприятия оборудованием отечественного производства, уточнила она. Людмила Талабаева отметила, что в целях стабилизации рынка сои и соевой продукции в России целесообразно рассмотреть ряд важных направлений в этой сфере. Речь идет о развитии биржевой торговли, создании условий для развития селекции, направленных на выведение сортов семян сои с высокими показателями по протеину и масличности, совершенствовании агротехнологий, принятии дополнительных мер государственной поддержки производителей и переработчиков сои. По итогам обсуждения подготовлены необходимые рекомендации для Правительства РФ и органов власти. Документ будет утвержден на заседании Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.

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