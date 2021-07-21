Белые начинают и выигрывают: во Владивостоке открывается шахматная школа А.Е.Карпова

– Эта игра всегда была популярной в нашей стране. Достаточно вспомнить только сколькими чемпионами не только России, но и мира, Европы гордится наша страна. И поэтому главной целью создания Школы является популяризация этого вида спорта среди молодежи и старшего поколения и предоставления возможности им заниматься. Мы очень хотим, чтобы шахматами занималось как можно больше людей, ведь это очень гармонично развивающийся вид спорта, который помогает в развитии таких навыков у человека, как усидчивость, внимательность, аналитическое мышление, память и, как следствие – этот человек более конкурентноспособен в жизни и ему легче планировать свое будущее.