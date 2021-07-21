Белые начинают и выигрывают: во Владивостоке открывается шахматная школа А.Е.Карпова

Белые начинают и выигрывают: во Владивостоке открывается шахматная школа А.Е.Карпова
Белые начинают и выигрывают: во Владивостоке открывается шахматная школа А.Е.Карпова
Сегодня, 09:30ПолитикаФото: предоставлено героем публикации
С инициативой подготовки будущих чемпионов выступил меценат, предприниматель, общественный деятель Владимир Соколов

Лучшие преподаватели, бюджетные места и продвижение лучших выпускников – ключевые отличия новой Шахматной школы А.Е.Карпова, которая уже в ближайшее время откроется во Владивостоке. С инициативой дать возможность детям, живущим в столице Дальнего Востока, возможность учиться у профессионалов экстра-класса выступил предприниматель, меценат, общественный деятель Владимир Соколов. Такое внимание не случайно – дело в том, что бизнесмен учился во Владивостоке и с регионом его связывают давние отношения.

- Владимир Алексадрович, все же: вы живете и работаете в Москве. Почему же такое внимание Владивостоку?

- Я родился в Южно-Сахалинске, здесь прошла моя юность. После окончания средней школы решил поступать в один из лучших университетов региона – Дальневосточный федеральный университет на специальность «электроснабжение». И практически сразу начал работу. Причем, стартовал с нуля в компании «Евросеть», но за три года поднялся до должности антикризисного директора в филиалах на Дальнем Востоке и в Казахстане.

- И покинули Приморье.

- Да, место жительство пришлось сменить, но любовь к региону осталась.

- И сейчас вы отдаете дань прошлому?

- На самом деле, Шахматных школ А.Е.Карпова в России, да и за ее пределами, довольно много. Но то, что мы смогли дойти до Дальнего Востока – это наше особое достижение.

- Чем отличается это школа от уже существующих?

– Лучшие преподаватели, прошедшие аттестацию в Международной образовательной шахматной школе, наличие бюджетных мест, продвижение талантов на международной арене, различные поощрения. Занятия будут проводить ученики Анатолия Евгеньевича, уроки планируется проводить несколько раз в неделю. Конечно же, мы будем проводить турниры внутри Школы, среди воспитанников Школ А. Е. Карпова, в которых примут участие лучшие шахматисты России.

- Владимир Александрович, а вы сами играете в шахматы?

- Да, с пяти лет. Шахматами увлекались мой прадед – Алексей Рыков и дед – Всеволод Соколов. Именно они и привили мне любовь к этой игре.

- Почему решили сосредоточиться именно на шахматах? Видов спорта много.

– Эта игра всегда была популярной в нашей стране. Достаточно вспомнить только сколькими чемпионами не только России, но и мира, Европы гордится наша страна. И поэтому главной целью создания Школы является популяризация этого вида спорта среди молодежи и старшего поколения и предоставления возможности им заниматься. Мы очень хотим, чтобы шахматами занималось как можно больше людей, ведь это очень гармонично развивающийся вид спорта, который помогает в развитии таких навыков у человека, как усидчивость, внимательность, аналитическое мышление, память и, как следствие – этот человек более конкурентноспособен в жизни и ему легче планировать свое будущее.

- А если ребенок хочет заниматься, но он не из Владивостока?

- Мне кажется, сейчас расстояние вообще не имеет решающего значения – современные средства связи позволяют соединять людей и проводить встречи, не зависимо от того, где находится человек. Мы планируем проводить онлайн-занятия.

- Со сколько лет принимаете в школу?

- С пяти. И, кстати, по поводу открытия школы – пока не готов раскрывать все секреты, но могу сказать одно: церемония станет ярким и запоминающимся событием.

- И последнее. Владимир Александрович, буквально пару слов о том, чем вы занимаетесь, кроме как играете в шахматы и открываете школы?

- Еще в школе я мечтал о собственном предприятии. И сразу же после окончания университета, в 2007 году, вместе с коллективом единомышленников, открыл свою первую компанию «БлэкХос», специализирующуюся на поставке производственного оборудования для изготовления окон ПВХ и профнастила. Сегодня группа компаний «БлэкХос» является лидером по поставкам оборудования и материалов самых различных направлений.

- Это не единственная компания.

- Да. В самый разгар экономического кризиса создать в Подмосковье новое современное производственное предприятие – Дмитровский машиностроительный завод (ООО «ДМСЗ»). Это предприятие выпускает ассортимент продукции, востребованной в электротехнике, строительстве и машиностроении. Кроме того, очень много сотрудничаю с Домом матери и ребенка во Владивостоке, с Приморской Государственной картинной галереей и многими другими. Откровенно говоря, больше мне трудно что-то рассказать о себе. Не привык.

- Спасибо!

Сюжеты:
Приморский край
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