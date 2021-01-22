«Дорохо бохато»: заживут ли красиво земляки «водочного короля» Мечетина, если он станет депутатом ГД?

Приморский край - кузница талантливых и знаменитых людей. Среди его уроженцев музыкант и певец из Владивостока Илья Лагутенко, космонавт-испытатель Елена Серова, актер Леонид. Ярмольник и многие другие. А еще, среди уроженцев края есть миллиардеры-олигархи, например, бенефициар группы компаний «Белуга», «водочный король» и, судя по слухам гражданин Мальты Александр Мечетин.
Его главным активом на сегодняшний день является крупнейшая российская алкогольная компания ПАО «Белуга Групп» с 15 099 384 000 рублей чистых активов. Что интересно, компания «Белуга групп» родилась из приморской компании «Синергия», которая контролировала завод «Уссурийский бальзам», не понаслышке известный жителям края по одноименному напитку и совсем убойному алкоголю «Капитанский ром».
Сам олигарх Мечетин не брезгует офшорами и регулярно выводит деньги за границу. Так, в числе совладельцев «Белуга групп» находятся сразу три кипрские оффшорные компании и одна британская, зарегистрированная на острове Джерси. Последняя, к слову, владеет 26,64 % уставного капитала компании, что на один процент больше чем у Мечетина.
Примечательно, что своими богатствами Александр и его семья пользуется очень активно и успешно, приобретая яхты, дорогие автомобили с бронированными стеклами, а также ведя быт в огромном доме на берегу Черного моря. Площадь только земельного участка, на котором стоит дача семейства Мечетиных составляет 47 соток, а его стоимость порядка 207 миллионов рублей.
Как и любой продвинутый россиянин, Александр Анатольевич Мечетин ведет страничку в социальной сети «Инстаграм», где регулярно выкладывает фотографии своей красивой и богатой жизни. В его аккаунте всего 115 публикаций, которые он выкладывает из разных частей света. В ленте фото мелькает либо его красивая яхта, фотографии которой он подписывает многозначительной фразой «все идет по плану», либо пейзажи Италии, Греции, Черногории, Швейцарии и уже домашней Юрмалы. Александр не стесняется выкладывать снимки картин художников-нонконформистов. Так, осенью 2017 года он почти одновременно приобрел работы Владимира Вейсберга и Давида Бурлюка. Стоимость холстов этих художников начинается от сотен тысяч рублей, заканчивая десятками тысяч долларов.
Так как Мечетин тесно связан не только с водкой, но и алкоголем в принципе, то в его «Инстаграме» частенько мелькают дорогие вина. К примеру, Шампанское Billecart-Salmon стоит порядка 12 тысячи рублей, а красное тосканское вино Кьянти Классико ди Монтемаджио можно приобрести по цене 16,90€ за бутылку.
Судя по «Инстаграму», 2017 год у Александра был богат на приятные траты. Так, на свой день рождения он пригласил своего земляка музыканта Илью Лагутенко, стендап-комика Семена Слепакова и группу «УмаТурман».
Но большую активность в социальных сетях проявляет жена Александра, мать пятерых его детей Екатерина Мечетина. Ежедневные сторис демонстрирующие luxury life – обычное дело для жены миллионера.
Интересно, как отнесутся к чете Мечетиных, а конкретно к самому «водочному королю» Александру порядка 493,3 тысяч человек, проживающих в 64 одномандатном округе, по которому оный и собирается баллотироваться в Государственную думу.
Что сможет предложить сильно богатый «слуга народа» своим избирателям, которые в месяц зарабатывают столько, сколько Мечетин тратит на одну бутылку вина.
Напомним, что в начале года ряд политических Телеграмм-каналов сообщали, что 45-летний уроженец Партизанска Александр Мечетин, совладелец ОАО "Синергия", ныне Beluga Group, в которую входит сеть алкомаркетов "Винлаб" и предприятие "Уссурийский бальзам", может стать на выборах в Госдуму кандидатом по Приморью от "Партии Роста". Также сообщалось, что он один из проходных кандидатов и его избирательная кампания уже началась.