«Дорохо бохато»: заживут ли красиво земляки «водочного короля» Мечетина, если он станет депутатом ГД?

Как и любой продвинутый россиянин, Александр Анатольевич Мечетин ведет страничку в социальной сети «Инстаграм», где регулярно выкладывает фотографии своей красивой и богатой жизни. В его аккаунте всего 115 публикаций, которые он выкладывает из разных частей света. В ленте фото мелькает либо его красивая яхта, фотографии которой он подписывает многозначительной фразой «все идет по плану», либо пейзажи Италии, Греции, Черногории, Швейцарии и уже домашней Юрмалы. Александр не стесняется выкладывать снимки картин художников-нонконформистов. Так, осенью 2017 года он почти одновременно приобрел работы Владимира Вейсберга и Давида Бурлюка. Стоимость холстов этих художников начинается от сотен тысяч рублей, заканчивая десятками тысяч долларов.