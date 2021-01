«Дорохо бохато»: заживут ли красиво земляки «водочного короля» Мечетина, если он станет депутатом ГД?

Уроженец Приморского края, олигарх и «водочный король» России Александр Мечетин собрался в депутаты Государственной думы по 64 округу, куда входят самая отдаленная часть Приморского края. Чем же сможет помочь своим избирателям такой богатый слуга или только бесплатно напоит всех своей водкой, разбирался «Золотой Рог».

Приморский край - кузница талантливых и знаменитых людей. Среди его уроженцев музыкант и певец из Владивостока Илья Лагутенко, космонавт-испытатель Елена Серова, актер Леонид. Ярмольник и многие другие. А еще, среди уроженцев края есть миллиардеры-олигархи, например, бенефициар группы компаний «Белуга», «водочный король» и, судя по слухам гражданин Мальты Александр Мечетин. Его главным активом на сегодняшний день является крупнейшая российская алкогольная компания ПАО «Белуга Групп» с 15 099 384 000 рублей чистых активов. Что интересно, компания «Белуга групп» родилась из приморской компании «Синергия», которая контролировала завод «Уссурийский бальзам», не понаслышке известный жителям края по одноименному напитку и совсем убойному алкоголю «Капитанский ром». Сам олигарх Мечетин не брезгует офшорами и регулярно выводит деньги за границу. Так, в числе совладельцев «Белуга групп» находятся сразу три кипрские оффшорные компании и одна британская, зарегистрированная на острове Джерси. Последняя, к слову, владеет 26,64 % уставного капитала компании, что на один процент больше чем у Мечетина. Примечательно, что своими богатствами Александр и его семья пользуется очень активно и успешно, приобретая яхты, дорогие автомобили с бронированными стеклами, а также ведя быт в огромном доме на берегу Черного моря. Площадь только земельного участка, на котором стоит дача семейства Мечетиных составляет 47 соток, а его стоимость порядка 207 миллионов рублей. Как и любой продвинутый россиянин, Александр Анатольевич Мечетин ведет страничку в социальной сети «Инстаграм», где регулярно выкладывает фотографии своей красивой и богатой жизни. В его аккаунте всего 115 публикаций, которые он выкладывает из разных частей света. В ленте фото мелькает либо его красивая яхта, фотографии которой он подписывает многозначительной фразой «все идет по плану», либо пейзажи Италии, Греции, Черногории, Швейцарии и уже домашней Юрмалы. Александр не стесняется выкладывать снимки картин художников-нонконформистов. Так, осенью 2017 года он почти одновременно приобрел работы Владимира Вейсберга и Давида Бурлюка. Стоимость холстов этих художников начинается от сотен тысяч рублей, заканчивая десятками тысяч долларов. Так как Мечетин тесно связан не только с водкой, но и алкоголем в принципе, то в его «Инстаграме» частенько мелькают дорогие вина. К примеру, Шампанское Billecart-Salmon стоит порядка 12 тысячи рублей, а красное тосканское вино Кьянти Классико ди Монтемаджио можно приобрести по цене 16,90€ за бутылку. Судя по «Инстаграму», 2017 год у Александра был богат на приятные траты. Так, на свой день рождения он пригласил своего земляка музыканта Илью Лагутенко, стендап-комика Семена Слепакова и группу «УмаТурман». Но большую активность в социальных сетях проявляет жена Александра, мать пятерых его детей Екатерина Мечетина. Ежедневные сторис демонстрирующие luxury life – обычное дело для жены миллионера. Интересно, как отнесутся к чете Мечетиных, а конкретно к самому «водочному королю» Александру порядка 493,3 тысяч человек, проживающих в 64 одномандатном округе, по которому оный и собирается баллотироваться в Государственную думу. Что сможет предложить сильно богатый «слуга народа» своим избирателям, которые в месяц зарабатывают столько, сколько Мечетин тратит на одну бутылку вина. Напомним, что в начале года ряд политических Телеграмм-каналов сообщали, что 45-летний уроженец Партизанска Александр Мечетин, совладелец ОАО "Синергия", ныне Beluga Group, в которую входит сеть алкомаркетов "Винлаб" и предприятие "Уссурийский бальзам", может стать на выборах в Госдуму кандидатом по Приморью от "Партии Роста". Также сообщалось, что он один из проходных кандидатов и его избирательная кампания уже началась.

