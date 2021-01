Олигарх Алексеев может «закопать» олигарха Мечетина?

Политические амбиции главы «Белуга Групп» Александра Мечетина может «потопить» член регионального политсовета «Партии Роста» в Приморье Дмитрий Алексеев.

По мнению экспертов, неоднозначные высказывания приморского олигарха и его связь с уголовным делом Александра Щербатюка негативно скажутся не только на шансах «водочного короля» на выборах в ГосДуму, но и на политических акция всей «Партии Роста». В конце текущей недели в СМИ появилась информация о том, что УМВД по Приморскому краю допустило ошибку при проверке 16 подписей, поданных Кириллом Батановым в Крайизбирком при выдвижении на выборы в Законодательное Собрание Приморья. Эксперты отмечают, что данная ситуация стала очередным примером непрофессионализма Батанова и его окружения. «Всего Батанов передал в Крайизбирком 2572 подписи из 4000 собранных. По словам самого недокандидата, именно эти 2572 подписи были «визуально лучше всего заполнены». Одной лишь этой фразой он демонстрирует чрезвычайно низкий уровень политической грамотности: как свой, так и отделения своей партии в Приморье в целом. Достаточно странно отбирать подписные листы, судя лишь по их внешнему виду. Любой профессиональный электоральный юрист посоветовал бы скрупулезно проверить данные на соответствие требованиям закона, специалист знают как. Но в «Партии Роста» в Приморье привыкли слушать советы лишь одного человека — олигарха Дмитрия Алексеева», — отмечают эксперты телеграмм-канала «Приморский мамковед». Дмитрий Алексеев в публичном поле не раз заявлял, что не намерен выделять средства на подготовку предвыборных кампаний его соратников по «Партии Роста». Отсутствие грамотных электоральных юристов и других профессионалов каждый раз приводит кандидатов от партии к краху. «Уже несколько лет подряд выдвижение «ростовцев» становится лишь поводом для упражнений в остроумии. Многие воспринимают партию как приют для политических отщепенцев, и вряд ли действительно ресурсные и амбициозные кандидаты захотят идти на выборы под брендом «Партии Роста»», — рассуждают авторы канала «Приморский мамковед». Неоднозначная позиция Алексеева может сказаться и на амбициях промышленника Александра Мечетина. В текущем году в медиа появилась информация о его намерении выдвинуться в ГосДуму от «Партии Роста». В канале «Приморский мамковед» отмечают, что Мечетин для партии — «отличная возможность пополнить скудные финансовые активы». Но подход партии к организации выборного процесса и возможные проблемы Дмитрия Алексеева с законом рискуют похоронить амбиции Мечетина. «С таким подходом «ростовцев» к электоральному процессу и наличию советников в духе Дмитрия Алексеева, Мечетин рискует в лучшем случае лишь впустую потратить деньги. В худшем — стать посмешищем на федеральном уровне», — уверены авторы канала «Приморский мамковед». Напомним, в конце прошлого года против директора Института проблем морских технологий Дальневосточного отделения РАН Александра Щербатюка возбудили уголовное дело. Как сообщает следствие, с октября 2016 по июль 2018 года подозреваемый заключил контракт с иностранной компанией от имени Института. Речь шла о создании необитаемого подводного аппарата стоимостью более 17,5 миллиона рублей. Руководитель знал о том, что средства и кадры для строительства такого аппарата институт не имеет. Также он отдавал себе отчёт в том, что работы будут идти за счёт особо ценной недвижимости и имущества на оперативном управлении института. Дмитрий Алексеев не раз публично высказывался в поддержку Щербатюка. Как стало известно, Алексеев может быть замешан в делах подследственного учёного. «Данные системы СПАРК вполне наглядно показывают, как простая игра в буквы, что называется «до степени смешения», позволяет «доить» из бюджета миллионы, направляемые на НИОКР, а заодно получить неплохие перспективы заработать на этом еще раз. Уже как совладельцу продукта, созданного на государственные деньги», — сообщается в телеграмм-канале «Сила в правде».

