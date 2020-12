Дальневосточные ученые: «Мощная работа по защите окружающей среды «Терминала Астафьева» - пример всем портам»

Дальневосточные учёные оценили усилия «Терминала Астафьева» по организации экологически безопасной перевалки. Сейчас на территории предприятия возводят навес над зоной выгрузки железнодорожного фронта – это уникальная конструкция для всего Дальнего Востока.

Специалисты отметили, что усилия «Терминала Астафьева» можно ставить в пример остальным стивидорам. Photo: Предоставлено "Терминал Астафьева" Введение навеса в эксплуатацию в следующем году станет финалом четвёртого этапа программы модернизации «Терминала Астафьева» по переходу на экологически безопасную перевалку. Программа длится уже несколько лет, за это время на предприятии внедрили максимально возможное число наилучших доступных технологий по защите окружающей среды. Photo: Предоставлено "Терминал Астафьева" Президент Тихоокеанской Академии наук экологии и безопасности жизнедеятельности Александр Агошков и директор департамента общественного здоровья и профилактической медицины Школы биомедицины ДВФУ Павел Кику по достоинству оценили усилия портовиков. «Увеличена высота пылеветрозащитных ограждений, введены в эксплуатацию масштабная система пылеподавления и пылеорошения, конвейерная линия закрытого типа и судопогрузочная машина «Телестак», внедрен сбор информации о производственном процессе в центре управления предприятием, контроль за состоянием воды и воздуха ведет собственная сертифицированная лаборатория. Сейчас реализуют четвертый этап программы модернизации: строительство навеса над зоной выгрузки железнодорожного фронта. Наиболее пылящую зону выгрузки мы накрываем укрытием высотой до 39 метров, и за счет этого будут созданы условия для минимизации пыления во время выгрузки», - доложил Роман Калашников, директор по надзору за экологией АО «Терминал Астафьева». Photo: Предоставлено "Терминал Астафьева" Алексанр Агошков посетил «Терминал Астафьева» уже третий раз за последние пять лет. «Могу сказать, что поражен теми объемами работ, которые сделаны. Главное – фактор защиты от тех ветров, которые срывают пыль с промышленной площадки и разносят ее. Это мощнейшая ветрозащита и строящийся сейчас навес. Это будет интересное решение, которое экологически безопасно и похоже на решение с закрытой перевалкой, с помощью которого полностью закроют процессы перегрузки угля. Это мощная работа, такой работы не сделал ни один терминал, который мы наблюдаем в Находке. Это большие вложения. Которые снимут вопросы про охрану окружающей среды и здоровую обстановку для жителей. Хотелось, чтобы рядом расположенные терминалы минимально попытались сделать тоже самое», - поделился Александр Агошков. Photo: Предоставлено "Терминал Астафьева" Павел Кику на экскурсии по терминалу ознакомился с данными сертифицированной лаборатории. Измерения датчиков на территории предприятия и на границе санитарно-защитной зоны ни разу за годы работы не показали превышения предельно допустимых концентраций пыли в воздухе. А значит, все принимаемые предприятием меры максимально эффективны. «Мне очень хочется описать увиденное здесь, как «Космический комплекс». Потому что здесь самые передовые технологии, которые можно использовать для создания условий работы и жизнедеятельности человека. Чтобы сохранялось и здоровье, и человек нормально работал. Отрадно, что такие предприятия показывают другим, как надо делать и идти дальше», - рассказал Павел Кику, профессор школы биомедицины ДВФУ. Отметим, «Терминал Астафьева» не первый год сотрудничает с учеными Инженерной школы ДВФУ. Экологи регулярно проводят мониторинг воды в бухте Находка у причала предприятия и состояния окружающей среды вокруг территории. Такая совместная работа с учеными ДВФУ продолжится и далее на постоянной основе.

