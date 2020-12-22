Дальневосточные ученые: «Мощная работа по защите окружающей среды «Терминала Астафьева» - пример всем портам»

«Могу сказать, что поражен теми объемами работ, которые сделаны. Главное – фактор защиты от тех ветров, которые срывают пыль с промышленной площадки и разносят ее. Это мощнейшая ветрозащита и строящийся сейчас навес. Это будет интересное решение, которое экологически безопасно и похоже на решение с закрытой перевалкой, с помощью которого полностью закроют процессы перегрузки угля. Это мощная работа, такой работы не сделал ни один терминал, который мы наблюдаем в Находке. Это большие вложения. Которые снимут вопросы про охрану окружающей среды и здоровую обстановку для жителей. Хотелось, чтобы рядом расположенные терминалы минимально попытались сделать тоже самое», - поделился Александр Агошков.