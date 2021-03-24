Ильченко: праймериз "Единой России" позволят определить самых достойных кандидатов

«Единая Россия» стала единственной политической партией, предложившей открытую и конкурентную модель праймериз. По мнению политического обозревателя Ольги Ильченко, единороссам из раза в раз удаётся держать планку и сохранять верность главным принципам процедуры.

«Праймериз за последние годы стали прорывным элементом политического ландшафта. Можно как угодно долго критиковать процедуру, обвиняя "Единую Россию" в монополизации всех процессов, однако никто более не предложил столь же открытой модели определения кандидатов. Праймериз позволили добиться главного: они помогают определить кандидатов, максимально готовых к выборам, тех, у кого наиболее проработана программа, есть своя политическая база, имеется свой взгляд на существующие проблемы и пути их решения», — сказала Ольга Ильченко. Другие партии предпочитают выбирать кандидатов на выборы внутрипартийным голосованием, таким образом, обычный избиратель не может повлиять на процедуру выдвижения. «‘Единая Россия’ остаётся единственной политической силой, которая проводит столь масштабное предварительное голосование по определению кандидатур для участия в выборах. При этом партия не отказывается от принципов конкурентности и открытости даже в период пандемии. Вместо того, чтобы определить кандидатов по более закрытым моделям «Единая Россия» переходит в онлайн-голосование, но по первой, самой открытой модели», — сказал политолог Павел Наливайко. Предварительное голосование в этом году пройдёт онлайн, оставить свой голос можно будет на официальном сайте праймериз. Также через сайт можно подавать заявки на участие, заявочная компания продлится до 29 апреля. Сами праймериз пройдут с 24 по 30 мая. Напомним, в этом году приморцам предстоит сформировать новый созыв Законодательного Собрания Приморья, а также выбрать депутатов Государственной Думы. Выборы состоятся 19 сентября 2021.

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