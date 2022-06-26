Олег Кожемяко отметил талантливость молодёжи Приморья и её достижения

Олег Кожемяко отметил талантливость молодёжи Приморья и её достижения
Олег Кожемяко отметил талантливость молодёжи Приморья и её достижения
26 июня, 18:10ПолитикаФото: правительство Приморского края
Губернатор Приморья Олег Кожемяко посетил празднование Дня молодёжи во Владивостоке. Глава региона обратился к собравшимся и заверил юных жителей региона в готовности властей поддержать их проекты.

В правительстве края сообщают, что Олег Кожемяко отметил талантливость молодёжи Приморья и её достижения в общественной и патриотической деятельности.

— Молодость — это не про возраст, это про состояние души. Это та энергия, которая есть в сердце каждого человека, она помогает ему совершать небывалое, делать так, что позавидуют окружающие, — добавил губернатор.

Вместе с мэром Владивостока Константином Шестаковым он провёл встречу с молодёжью. Юные приморцы задали гостям праздника самые важные для ребят вопросы, в том числе связанные с созданием новых молодёжных пространств.

Глава Приморья напомнил о недавнем открытии скейт-парка и добавил, что краю нужны площадки для проведения встреч между представителями местных властей и молодыми людьми, заинтересованными в решении тех или иных проблем.

— Мы готовы слушать молодежь, уже слушаем и даем обратную реакцию, — подчеркнул Олег Кожемяко.

Сюжеты:
Приморье
Материалы по теме:
губернаторПриморье3
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Издательская компания «Золотой Рог» (ОГРН 1162536095358)

Об использовании материалов сайта

Адрес:

Главный редактор: Сычёва О.А.

Адрес: 690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б», офис 606

Контакты:

Отдел рекламы:

Тел: +7 (423) 245-92-22, +7 (914) 791-46-10

E-mail: ads@zrpress.ru, mushinskaya@zrpress.ru

Тел./факс: (42-32) 45-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия ЭЛ № ФС 77 — 81105 от 17.05.2021; зарегистрировавший орган: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Содержит информационную продукцию категории 18+.

Регионы