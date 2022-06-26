В правительстве края сообщают, что Олег Кожемяко отметил талантливость молодёжи Приморья и её достижения в общественной и патриотической деятельности.
— Молодость — это не про возраст, это про состояние души. Это та энергия, которая есть в сердце каждого человека, она помогает ему совершать небывалое, делать так, что позавидуют окружающие, — добавил губернатор.
Вместе с мэром Владивостока Константином Шестаковым он провёл встречу с молодёжью. Юные приморцы задали гостям праздника самые важные для ребят вопросы, в том числе связанные с созданием новых молодёжных пространств.
Глава Приморья напомнил о недавнем открытии скейт-парка и добавил, что краю нужны площадки для проведения встреч между представителями местных властей и молодыми людьми, заинтересованными в решении тех или иных проблем.
— Мы готовы слушать молодежь, уже слушаем и даем обратную реакцию, — подчеркнул Олег Кожемяко.