Без мандата жизнь не та: что может стать с депутатом от КПРФ Самсоновым после митингов за Навального?

Эксперты в политических телеграмм-каналах Приморского края не исключают, что Артем Анатольевич может лишиться за подобное волеизъявление депутатского мандата. Об этом сообщает «Золотой Рог».

Не исключено, что совсем скоро депутат от КПРФ в ЗСПК Артем Самсонов расплатиться за поддержку Алексея Навального и лишится мандата. Некоторые эксперты не исключают, что его могут выгнать из партии. Причиной так думать стала ситуация с однопартийцем Самсонова из Хабаровского края Максима Кукушкина. Его исключили из КПРФ за участие в митинге 23 января. Об этом пишут в телеграмм-канале «Политический Ипподром». А вот Артему Анатольевичу как-то везет, ведь он уже неоднократно принимал участие в мероприятиях поддержки оппозиционера Навального и до сих пор не был привлечен за это к ответственности. «Недавно Артём Анатольевич рассуждал о том, пора ли отправлять Зюганова в отставку, заявляя, что в этом нет необходимости. Но свежее заявление Геннадия Зюганова, где он действия навальнят называет фашиствующими, самого Навального — агентом сразу нескольких западных разведок, а посягательства на президентскую власть — подрывной деятельностью в духе майдана и Беларуси, критически противоречат позициям лидера Владивостокского горкома КПРФ», — пишут авторы телеграмм-канала «Политически ипподром». Напомним, что несмотря на это, Артем Самсонов пока еще рассматривается в качестве реального кандидата на мандат Государственной Думы РФ. Но чем ближе осенние выборы в Госдуму и ЗСПК, тем больше шансы у руководителя приморского отделения партии КПРФ на проблемы.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter