Без мандата жизнь не та: что может стать с депутатом от КПРФ Самсоновым после митингов за Навального?

«Недавно Артём Анатольевич рассуждал о том, пора ли отправлять Зюганова в отставку, заявляя, что в этом нет необходимости. Но свежее заявление Геннадия Зюганова, где он действия навальнят называет фашиствующими, самого Навального — агентом сразу нескольких западных разведок, а посягательства на президентскую власть — подрывной деятельностью в духе майдана и Беларуси, критически противоречат позициям лидера Владивостокского горкома КПРФ», — пишут авторы телеграмм-канала «Политически ипподром».