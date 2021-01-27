Без мандата жизнь не та: что может стать с депутатом от КПРФ Самсоновым после митингов за Навального?

Без мандата жизнь не та: что может стать с депутатом от КПРФ Самсоновым после митингов за Навального?

Сегодня, 12:37
Политика
Photo: Личная страница Самсонова в фейсбук
Эксперты в политических телеграмм-каналах Приморского края не исключают, что Артем Анатольевич может лишиться за подобное волеизъявление депутатского мандата. Об этом сообщает «Золотой Рог».

Не исключено, что совсем скоро депутат от КПРФ в ЗСПК Артем Самсонов расплатиться за поддержку Алексея Навального и лишится мандата. Некоторые эксперты не исключают, что его могут выгнать из партии.

Причиной так думать стала ситуация с однопартийцем Самсонова из Хабаровского края Максима Кукушкина. Его исключили из КПРФ за участие в митинге 23 января. Об этом пишут в телеграмм-канале «Политический Ипподром».

А вот Артему Анатольевичу как-то везет, ведь он уже неоднократно принимал участие в мероприятиях поддержки оппозиционера Навального и до сих пор не был привлечен за это к ответственности.

«Недавно Артём Анатольевич рассуждал о том, пора ли отправлять Зюганова в отставку, заявляя, что в этом нет необходимости. Но свежее заявление Геннадия Зюганова, где он действия навальнят называет фашиствующими, самого Навального — агентом сразу нескольких западных разведок, а посягательства на президентскую власть — подрывной деятельностью в духе майдана и Беларуси, критически противоречат позициям лидера Владивостокского горкома КПРФ», — пишут авторы телеграмм-канала «Политически ипподром».

Напомним, что несмотря на это, Артем Самсонов пока еще рассматривается в качестве реального кандидата на мандат Государственной Думы РФ. Но чем ближе осенние выборы в Госдуму и ЗСПК, тем больше шансы у руководителя приморского отделения партии КПРФ на проблемы.

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