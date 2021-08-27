Новый асфальт и ровные тротуары появляются в Артеме и Владивостоке благодаря Игорю Чемерису

Далее депутат Игорь Чемерис и заместитель главы города Владивостока Константин Стоценко на улице Чугаева выехали к дому №6. Рядом с ним, возле площадки ТБО образовалась стихийная свалка мусора, который регулярно не вывозится. Об этой проблеме в минувший вторник жильцы микрорайона сообщили депутату Игорю Чемерису в ходе его рабочей встречи с населением. Депутат принял наказ – и уже сегодня оператор по заявке управляющей компании начал уборку мусора.