Строго по работе: Людмила Талабаева провела рабочую поездку по северу Приморья

Дальнереченск и рядом
В первый день поездки Людмила Талабаева стала почетным гостем на открытии памятной доски на доме, где жил первый глава Дальнереченска Михаил Личенко. Это знаковая личность для всего города — благодаря его работе начался «строительный бум»: появлялись новые дома, благоустраивались целые улицы, кварталы. Кстати, именно во время работы Михаила Личенко Дальнереченск стал самым благоустроенным городом с населением до 100 тысяч человек в Приморье. Добиться таких же результатов не удалось больше никому из глав города.
— Я считаю, что каждый новый глава должен взять на вооружение тактику и методы работы Михаила Николаевича и продолжить развитие Дальнереченска, — отметила на открытии сенатор.
После окончания торжественной церемонии к Людмиле Талабаевой начали подходить люди, жаловаться на проблемы, спрашивать совета.
— С ней очень просто: она всегда выслушает, поддержит, найдет выход, — делились своими впечатлениями дальнереченцы.
Дальше — первая встреча с жителями города. На площадке возле здания Высшей народной школы собрались жители ближайших улиц. Главная тема диалога — состояние воды. Эта проблема волнует горожан уже не первый год: еще в начале нулевых городской водоканал был продан частному лицу. Теперь последствия каждый день ощущают на себе жители Дальнереченска.
— Я понимаю, что это очень проблемный вопрос. Однако он очень сложный и быстро мы решить не сможем проблему. Каждый день практически мы общаемся по этому вопросу с вашим главой Сергеем Старковым, с Роспотребнадзором, с прокуратурой, с профильным вице-губернатором. Работа идет, работа очень плотная, но я хочу, чтобы вы понимали: быстро решить не получится, но мы бросать на полпути дело не намерены, — говорит Людмила Талабаева.
Утром следующего дня тоже начинается со встречи, но уже с работниками культуры городского округа. В этой сфере проблем накопилось не мало, но самая главная — это ремонт домов культуры. В советское время здания строили большими, монументальными. «Чтобы все видели, что это — храмы культуры», — шутит сенатор. Однако сейчас это обернулось большими проблемами: содержание зданий требует больших средств, а уж про ремонт и говорить не приходится.
— Вы же можете участвовать в соответствующих государственных программах. Они разработаны так, что участвовать могут только сельские поселения и небольшие города, так что вам, как говорится, сам бог велел, — отметила Людмила Талабева.
Дальше — встреча с жителями села Сальское. Здесь людей больше всего волновало состояние дороги, по которой жители добираются до кладбища. Проблема в том, что ее разбивают тяжелыми колесами трактора. А после дождей жители Сальского с трудом могут добраться до места последнего упокоения близких людей.
— Эту ситуацию решать необходимо и максимально оперативно. Я рада, что мы нашли понимание с руководством города, с бизнесом — и уже есть решение. Мы создали рабочую группу и выработали план работы, уже в августе должны быть первые результаты, — отметила Людмила Талабева.
Пожарский район
Здесь Людмила Талабаева отработала два дня. График работы был расписан буквально по минутам. Сенатор провела встречи с жителями, пообщалась с руководителями населённых пунктов и приняла участие в экологической акции.
Первый пункт — берег реки Бикин. Здесь вместе с ученицами экологической группы «Веснянка» и ее руководителем Аллой Акаткиной, Людмила Талабаева участвовала в заборе гидробионтов — организмов, обитающих в водной среде.
— Мне дали высокие резиновые сапоги и доверили «мутить воду», пока девочки набирали в сачок необходимый материал для изучения. Было очень непросто, потому что-то и дело ил засасывал. Честно говоря, было сложно пошевелить ногами, — рассказала Людмила Талабаева.
Такая процедура крайне важна — по наличию тех или иных организмов можно судить о состоянии экосистемы реки. Как рассказала руководитель экологической группы «Веснянка» Алла Акаткина, мониторинг Бикина проводится уже несколько лет. Определены контрольные точки, где регулярно ведется сбор проб, потом данные анализируются и составляется отчет, который позволяет судить о том, насколько и в какой точке ухудшилось состояние реки.
— Еще весной, когда мы общались с Людмилой Заумовной по организации поездки учениц студии в Москву на конкурс, она говорила, что с радостью примет участие в наших мероприятиях. Очень здорово, что в Совете Федерации есть человек, который настолько интересуется экологией и понимает важность вопроса. У нас появилась уверенность, что этой сферой теперь займутся всерьез на всех уровнях. Думаю, что Людмила Заумовна поможет донести важность соблюдения экологического законодательства до всех, — отметила Алла Акаткина.
Следующая точка первого дня рабочего визита сенатора в Пожарский район — поселок Светлогорье. Это самый удаленный населенный пункт края: чтобы попасть в него, необходимо выехать за пределы Приморья, проехать по Хабаровскому краю и потом вернуться обратно в родной регион. Светлогорье — рабочий поселок. Он возник вокруг завода по производству вольфрамового концентрата. Дома поселка зажаты среди гор, чуть свернешь от двора — и уже в лесу.
Жизнь людей напрямую зависит от работы Лермонтовского ГОК — однако это предприятие последние годы буквально «лихорадит». Проблем накопилось много, но новое руководство завода борется за свое детище. Первым делом Людмила Талабаева поехала на встречу с директором ГОКа Андреем Щитовым.
— Как у вас сейчас обстоят дела? Какие перспективы? Чем я могу быть полезна, — поинтересовалась Людмила Талабаева.
— Людмила Заумовна, мы боремся за свое предприятие, сдавать его не планируем. Трудности есть. Пока у нас финансирование и возможности доработать до конца года. Это мы отрабатываем ту руду, которая, скажем так, лежит на поверхности. Она заканчивается. Но мы точно знаем, что запасы здесь огромны. Мы основываемся на данных исследования недр, которое было проведено в конце 80-х годов. Сейчас надо перепроверить всю информацию, провести разведку, и тогда мы сможем планировать работу на длительное время. Однако нам нужно примерно года три, чтобы провести все необходимые процедуры, — рассказал Андрей Щитов.
Уже 28 июля во Владивостоке пройдет встреча с министром промышленности и торговли края, представителями Примтеплоэнерго, директором ГОКа и сенатором. Здесь будут обсуждать план работы завода и то, как сохранить крупнейшее предприятие.
— Вижу, что у людей накопилось большое количество вопросов к власти. В районе новый глава, мы с ним выстраиваем эффективное взаимодействие. Мне кажется, мы сможем быть полезными друг другу во многих вопросах, — прокомментировала итог поездки Людмила Талабаева.
Завершила работу в районе сенатор поездкой в поселок Новостройка. Здесь она приняла участие в очень важной церемонии — вручении формы юным участникам военно-патриотического объединения «Юный друг пограничника» и поискового отряда «Вахта памяти».
Клубы в районе действуют с 2009 года. Однако все это время у детей не было единой формы. А это, как отмечают кураторы, крайне важно для формирования командного духа. В итоге в дело вмешалась Людмила Талабаева и помогла решить вопрос.
«Для нашего района погранслужба значит очень и очень многое. Каждый из жителей Пожарского района в той или иной степени связан с защитой границ Родины. И очень важно, что традиции верности долгу, своему слову сохраняются в семьях и воспитываются в молодом поколении», — отметила Людмила Талабаева.
Церемония получилось очень трогательной: руководители района, поселка и сенатор вручили береты участникам клубов, после дети дали клятву нести с честью свою форму.
— Мы очень ждали, когда нам выдадут форму. У нас были только жилеты и береты, а это совсем не то самоощущение, — рассказала руководитель поискового отряда «Вахта памяти» Мария Щербакова.
После завершения церемонии сенатор еще долго общалась с жителями поселков, выясняя, какие проблемы их волнуют больше всего и каким образом она может быть полезна. Как отметила Людмила Талабаева, она собрала все обращения, отработает их вместе с командой и для каждого постарается найти решение.
Ольга ИЛЬЧЕНКО