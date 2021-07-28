Строго по работе: Людмила Талабаева провела рабочую поездку по северу Приморья

— Людмила Заумовна, мы боремся за свое предприятие, сдавать его не планируем. Трудности есть. Пока у нас финансирование и возможности доработать до конца года. Это мы отрабатываем ту руду, которая, скажем так, лежит на поверхности. Она заканчивается. Но мы точно знаем, что запасы здесь огромны. Мы основываемся на данных исследования недр, которое было проведено в конце 80-х годов. Сейчас надо перепроверить всю информацию, провести разведку, и тогда мы сможем планировать работу на длительное время. Однако нам нужно примерно года три, чтобы провести все необходимые процедуры, — рассказал Андрей Щитов.