Гордые, но нищие: приморский журналист Андрей Калачинский прокомментировал инциденты с эко-активистами в крае

«Эти люди пользуются симпатией, так как якобы стоят за правое дело. Но они не правы, это совсем не правое дело. Дело в том, что одно дерево, или даже целая роща — лишиться их не очень страшно. Они растут, их можно рассадить, посадить в другое место, вырастить новую рощу какого-нибудь бархата амурского или реликтового тиса. Сама ценность природы ощущается только тогда, когда в ней счастливо и зажиточно живёт человек. А так — гордится тем, что мы нищие, но не даем портить природу — совершенно не верно», — подчеркнул Калачинский.