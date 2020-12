Гордые, но нищие: приморский журналист Андрей Калачинский прокомментировал инциденты с эко-активистами в крае

В преддверии 2021 года, в течении которого запланированы выборы в Госдуму РФ и в Законодательное собрание Приморского края известный приморский журналист Андрей Калачинский записал видео, в котором рассуждает о деятельности псевдо эко активистов Приморья.

Они препятствуют реализации крупных инвестиционных проектов в регионе. Специалист отмечает, что все проекты, запланированные к реализации должны быть осуществлены, так как они направлены на развитие региона, улучшение инфраструктуры, создание рабочих мест. «Нас ждёт новая программа индустриализации края. И это очень важно. Не будет экономики, не будет работы — не будет заработков. И люди будут продолжать уезжать. Дело в том, что без экономики нет жизни. Последний год показал одну очень любопытную тенденцию. Появились люди, которые под флагом спасения природы начинают протестовать против всех новых проектов. Будь то новый порт, новый терминал, новая стройка. Везде, где нужно срубить хотя бы одно дерево — там они», — заявил Калачинский. Помимо этого, он подчеркнул, что деятельность эко-активистов, которые пытались препятствовать реализации проекта НЗМУ и внесению изменений в генплан Славянки, очень недальновидная, так как жить в нищем крае, но при этом гордиться его экологией, довольно странно. «Эти люди пользуются симпатией, так как якобы стоят за правое дело. Но они не правы, это совсем не правое дело. Дело в том, что одно дерево, или даже целая роща — лишиться их не очень страшно. Они растут, их можно рассадить, посадить в другое место, вырастить новую рощу какого-нибудь бархата амурского или реликтового тиса. Сама ценность природы ощущается только тогда, когда в ней счастливо и зажиточно живёт человек. А так — гордится тем, что мы нищие, но не даем портить природу — совершенно не верно», — подчеркнул Калачинский. Чтобы наглядней объяснить свою точку зрения Андрей Калачинский привел пример с косой Назимова — любимым местом отдыха приморцев и портом Посьет, который расположен вплотную к излюбленному пляжу. И после окончания летнего сезона люди после себя оставляют больше мусора и грязи, тем самым нанося колоссальный урон природе, чем крупное предприятие. «Всю природу нужно заново реанимировать, оживлять. Любая бухта, куда приезжают сотни людей летом — когда они уезжают, её нужно заново восстанавливать. Лучше там появится новый посёлок или база отдыха, чем все будут ставить в бухте машины и ставить палатки, потому что людям негде ходить в туалет», — подчеркнул Андрей Калачинский. Журналист также напомнил, что в следующем году состоятся выборы Госдуму РФ и ЗСПК. И именно в 2021 году, в преддверии выборов, многие кандидаты в депутаты будут активно играть на теме экологии, чтобы получить мандат. «Хотелось бы, чтобы власти определились, как развивать экономику, и при этом защищать, развивать природу и делать её пригодной для нашей жизни», — резюмировал журналист. Напомним, что в ближайшие несколько лет в Приморском крае начнется реализация крупных экономических проектов, среди которых международный порт в Славянке, НЗМУ, а также строительство терминала сжиженного газа в Хасанском районе.

