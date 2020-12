Журналист из Приморья о ситуации с «Незыгарем»: оценку действиям губернатора дадут избиратели

На протяжении нескольких дней в телеграмм-сообществе Приморского края разворачивается настоящая борьба.

На одной стороне политический ТГ-канал «Незыгарь», обвиняющий губернатора Приморского края Олега Кожемяко в бездействии и халатном отношении к гражданам края после ледового шторма. А на другой стороне - приморские политики, журналисты и другие анонимные каналы, защищающие главу региона. Некоторые журналисты довольно резко комментируют публикации «Незыгаря» и не стесняются в выражениях. Это становится поводом к тому, что главный политический ТГ-канал страны рассыпает обвинения в адрес, теперь уже не Олега Кожемяко, а его пресс-службы, которая, якобы, спускает деньги на защиту приморского главы. Журналист Александр Салков решил высказать свою позицию «без купюр», при этом уточнив, что ему за его публикацию никто не заплатил. «Поскольку "Незыгарь" в одном из своих постов сослался и на мой скромный канал, то вот вам "незаконтрактованный" взгляд на терки местных и федеральных тгк) Я не буду играть в медиазащиту и приводить аргумент о том, что Кожемяко в крае работает только с 2018-го. Этот аргумент никого не волнует, когда у вас несколько дней нет света. Но объективно, решить все инфраструктурные проблемы Приморья ни за два года после выборов, ни за два дня после #ледовыйтайфун было невозможно. Поэтому сейчас губернатор работает с тем что есть, став невыездным с острова Русский. "Ручное управление" в условиях ЧС - это не идеал менеджмента, но вполне привычная для России история. И как опять оказалось, весьма эффективная - за несколько дней на Русском восстановлены десятки км ЛЭП взамен уничтоженных стихией или разворованных. (Если кому-то интересно, добавлю и про край в целом - запасы мазута и угля созданы вовремя, на карте региона при Кожемяко нет замерзающих поселков с полуживыми котельными). С самого начала #ледовыйтайфун я, как житель Первомайского района, довольно критично отзывался о происходящем. И никто из "белого дома" мне не звонил с "призывами к сдержанности". Если бы хотели скрыть реальную картину, наверное, говорили бы со старыми и новыми медиа по-иному... Но здесь так уже не работают. Далее, ЧС успели ввести еще до того, как начали останавливаться насосные станции. Масштабы удара стихии никто не скрывал - департамент информационной политики Приморского края (который уже давно заслужил статус министерства) регулярно давал цифры по числу обесточенных домов и людей. А губернатор сразу призвал запастись терпением - мы на Чуркине, конечно, предпочли бы услышать другое, но как говорится, лучше горькая правда... Чувствуется, что автор постов в федеральных тгк - не местный и судит о ситуации в Приморье только по текстам СМИ и новых медиа. Поэтому и в "наездах" на Кожемяко - не инсайды, а общеизвестная информация, просто интерпретированная в нужную кому-то сторону. Сгустили краски и смешали в кучу федеральную структуру (ДВФУ), край (Кожемяко) и муниципалитет. А хлесткий термин "гуманитарная катастрофа" появился, когда без света оставались лишь несколько поселков на Русском, а не 90 тысяч жителей "материкового" Владивостока. Как-то поздно проснулись анонимные радетели за благо приморцев! Да, наверное, просчеты после #ледовыйтайфун на всех уровнях имели место (и с ними разберутся). Но поверьте, отбить весь лед с 300метровых вант моста за два дня невозможно. Построить или пригнать второй паром, аналогичный "Босфору Восточному" - тоже. Прислать еще больше аварийных бригад из других регионов - наверное, можно, только очень рисковано. Все-таки зима сейчас не только в Приморье, и бросать все силы на один фронт - значит оголять другие. Подчеркну: режим ЧС еще не снят, и сейчас не время искать виноватых, желать кому-то провала или копаться в прошлом. Нужно всем вместе завершать работы по восстановлению нормальной жизни, здесь и сейчас. И главное, думать о будущем - программах модернизации коммунальной инфраструктуры Приморья. Тем более, федеральный центр устами министра по ДВ Чекункова уже обещал помочь с финансированием этих мероприятий. А наиболее точную оценку действиям губернатора в условиях ЧС дадут сами приморцы. Не в телегах, а на следующих выборах. И без подсказок со стороны», - написал журналист в своем телеграм-канале. Напомним, что ранее по поводу публикаций «Незыгаря» уже высказывалась журналист Мария Куценко-Пшеничная. Она приводила в пример экс-губернатора Приморья Владимира Миклушевского, который отличался своим бездействием и после каждого наводнения, пожара или крушения моста медленно отрабатывал инциденты, оставляя на произвол судьбы пострадавших жителей края. В отличии от Миклушевского, Олег Кожемяко с самого начала ледяного шторма вышел взял под личный контроль ликвидацию последствий ЧС, а также неоднократно выходил к людям, оставшимся без света и воды, организовал выдачу воды, горячего питания и дал указание развернуть ПВР. А также с 7 утра, в минувшую субботу, руководил процессом восстановления ЛЭП на острове Русский.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter