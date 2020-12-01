Журналист из Приморья о ситуации с «Незыгарем»: оценку действиям губернатора дадут избиратели

Да, наверное, просчеты после #ледовыйтайфун на всех уровнях имели место (и с ними разберутся). Но поверьте, отбить весь лед с 300метровых вант моста за два дня невозможно. Построить или пригнать второй паром, аналогичный "Босфору Восточному" - тоже. Прислать еще больше аварийных бригад из других регионов - наверное, можно, только очень рисковано. Все-таки зима сейчас не только в Приморье, и бросать все силы на один фронт - значит оголять другие.