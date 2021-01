Имена и фамилии участников митинга в поддержку Навального во Владивостоке попали в сеть

Личные данные участников митинга в поддержку Алексея Навального во Владивостоке попали в СМИ. Как отмечают источники, молодые люди, информация о которых оказалась достоянием общественности, вышли на несогласованную акцию 23 января.

Информация об участниках опубликована в телеграм-канале «Нам здесь жить». В списке представлены в основном молодые люди и девушки подросткового или старшего школьного возраста. Источник, предоставивший данные, не называется. По мнению экспертов, личные данные участников несанкционированной акции, запланированной на ближайшие выходные, так же могут оказаться в СМИ. Для митингующих это может обернуться угрозой отчисления из учебных учреждений, проблемами при приёме на работу. Политологи обращают внимание, что подобные протестные акции не приведут к какому-либо результату. Однако могут обернуться реальными сложностями для их участников. «Чтобы понятнее было: есть достоверная информация, что дальнейшие события будут развиваться по «белорусскому» сценарию в самых его худших моментах. Власть не подвинется. И вся эта толпа, «такая вся из себя и модная, и молодая, и такая свободная, и все дизайнеры-рестораторы-феминистки-веганы с подкастами в наборе, давай-давай, уходи, мы евробудущее, а ты вчерашний день», — быстро сдуется и скиснет. Как в Минске. И все успокоятся. Но для некоторых поворот будет трагическим и, увы, уже необратимым (список)», — отмечают авторы телеграмм-канала «Нам здесь жить». На акции 23 января в тестовом режиме работала система распознавания лиц, которая позволила с почти 100% точностью установить, кто именно участвовал в несанкционированном митинге, что уже позволила установить личности нескольких десятков участников. 31 января её задействуют на полную мощность, что позволит установить личность и имена каждого участника и привлечь к ответственности за проведение несанкционированного митинга.

