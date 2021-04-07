В школе Уссурийска прошёл урок по беспилотному транспорту

В школе Уссурийска прошёл урок по беспилотному транспорту
Сегодня, 17:10НаукаФото: Медиахолдинг1Mi
В уссурийской школе № 32 прошёл «Урок цифры» — в формате видеоконференции ученикам седьмого класса рассказали об устройстве и работе беспилотного транспорта, в рамках нацпроекта «Цифровая экономика».

В минцифры Приморья отметили, что семиклассники во время урока узнали, как беспилотные автомобили определяют своё местоположение, ориентируются и передвигаются в пространстве, не задевая сторонних объектов.

Например, у беспилотника есть специальные сенсоры, с помощью которых машина и распознаёт окружающие объекты, а радары в автомобиле определяют не только расстояние до объекта, но и скорость.

«Развитие информационных технологий и приборостроения сделало возможным передачу функций человека, который осуществляет управление транспортным средством, компьютеру», — отметили специалисты.

В видеоконференции поучаствовал представитель Центра развития территорий Владимир Журмилов — он рассказал о практическом применении беспилотников в геодезии, картографии и планировании развития территорий Приморья.

Теперь, при помощи онлайн-тренажеров ученики могут закрепить полученные знания на практике. Например, в одном из заданий школьник сможет почувствовать себя «беспилотным автомобилем», задача которого — добраться из точки «А» в точку «Б», преодолевая разные дорожные ситуации.

Сюжеты:
Приморский край
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