В школе Уссурийска прошёл урок по беспилотному транспорту

В минцифры Приморья отметили, что семиклассники во время урока узнали, как беспилотные автомобили определяют своё местоположение, ориентируются и передвигаются в пространстве, не задевая сторонних объектов.
Например, у беспилотника есть специальные сенсоры, с помощью которых машина и распознаёт окружающие объекты, а радары в автомобиле определяют не только расстояние до объекта, но и скорость.
«Развитие информационных технологий и приборостроения сделало возможным передачу функций человека, который осуществляет управление транспортным средством, компьютеру», — отметили специалисты.
В видеоконференции поучаствовал представитель Центра развития территорий Владимир Журмилов — он рассказал о практическом применении беспилотников в геодезии, картографии и планировании развития территорий Приморья.
Теперь, при помощи онлайн-тренажеров ученики могут закрепить полученные знания на практике. Например, в одном из заданий школьник сможет почувствовать себя «беспилотным автомобилем», задача которого — добраться из точки «А» в точку «Б», преодолевая разные дорожные ситуации.