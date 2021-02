В Приморском океанариуме у «сына полка» закончился карантин

Первый родившийся в Приморском океанариуме северный морской котик начал самостоятельную жизнь, сообщает пресс-служба океанариума.

Малыш, которого назвали Марио, перешёл с материнского молока на рыбу и переехал из карантина в постоянный вольер. — В природе щенки питаются материнским молоком от четырёх месяцев до полугода, в нашем случае получилось как в природе — Марио провёл рядом с матерью шесть месяцев, прежде чем научился самостоятельно питаться, сначала он играл с рыбой, а потом понял, что её можно есть, — пояснил тренер и наставник Марио Северин Леунов. — Каких-то явных вкусовых предпочтений у Марио ещё не выработалось, он ест всё, что ему предлагается: белую и красную рыбу, кальмара, гребешка, думаю, в дальнейшем он также будет не привередлив в еде. Малыш родился здоровым, сильным и очень любопытным — уже на десятый день жизни он сам перебрался через ограду и прыгнул в воду вслед за матерью. — Естественно, сначала было страшно за него, но пары дней мне хватило, чтобы убедиться, что плавает он прекрасно и на сушу выбирается без проблем, то есть поводов для беспокойства нет, — отметил Северин Леунов. — Что касается любопытства, то даже своё имя — Марио — малыш получил благодаря этому качеству. Как и герой культовой компьютерной игры щенок проявляет особый интерес к водопроводным трубам. Как сообщается, воспитывается Марио по системе, которую тренеры дельфинария назвали «сын полка», он активно изучает место своего рождения — океанариум, знакомится с его обитателями и сотрудниками. Делается это для того, чтобы морской котик — от природы осторожный и пугливый зверь — рос максимально контактным и уверенным. Вместе с наставником Марио совершил уже несколько путешествий по океанариуму, познакомился со всеми своими сородичами, моржом Мишей, дельфинами и белухами. Из всех новых знакомых именно к белухам Марио проявил наибольший интерес, и эта симпатия оказалась взаимной. Напомним, Марио — первый северный морской котик, родившийся в Приморском океанариуме. Посетители хорошо знакомы с его родителями — Маша и Зин живут в экспозиции «Берингово и Охотское моря». Вместе с Марио в океанариуме теперь шесть морских котиков.

