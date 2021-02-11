В Приморском океанариуме у «сына полка» закончился карантин

В Приморском океанариуме у «сына полка» закончился карантин

Сегодня, 13:28НаукаPhoto: Приморский океанариумСеверный морской котик начал самостоятельную жизнь
Первый родившийся в Приморском океанариуме северный морской котик начал самостоятельную жизнь, сообщает пресс-служба океанариума.

Малыш, которого назвали Марио, перешёл с материнского молока на рыбу и переехал из карантина в постоянный вольер.

— В природе щенки питаются материнским молоком от четырёх месяцев до полугода, в нашем случае получилось как в природе — Марио провёл рядом с матерью шесть месяцев, прежде чем научился самостоятельно питаться, сначала он играл с рыбой, а потом понял, что её можно есть, — пояснил тренер и наставник Марио Северин Леунов. — Каких-то явных вкусовых предпочтений у Марио ещё не выработалось, он ест всё, что ему предлагается: белую и красную рыбу, кальмара, гребешка, думаю, в дальнейшем он также будет не привередлив в еде.

Малыш родился здоровым, сильным и очень любопытным — уже на десятый день жизни он сам перебрался через ограду и прыгнул в воду вслед за матерью.

— Естественно, сначала было страшно за него, но пары дней мне хватило, чтобы убедиться, что плавает он прекрасно и на сушу выбирается без проблем, то есть поводов для беспокойства нет, — отметил Северин Леунов. — Что касается любопытства, то даже своё имя — Марио — малыш получил благодаря этому качеству. Как и герой культовой компьютерной игры щенок проявляет особый интерес к водопроводным трубам.

Как сообщается, воспитывается Марио по системе, которую тренеры дельфинария назвали «сын полка», он активно изучает место своего рождения — океанариум, знакомится с его обитателями и сотрудниками. Делается это для того, чтобы морской котик — от природы осторожный и пугливый зверь — рос максимально контактным и уверенным.

Вместе с наставником Марио совершил уже несколько путешествий по океанариуму, познакомился со всеми своими сородичами, моржом Мишей, дельфинами и белухами. Из всех новых знакомых именно к белухам Марио проявил наибольший интерес, и эта симпатия оказалась взаимной.

Напомним, Марио — первый северный морской котик, родившийся в Приморском океанариуме. Посетители хорошо знакомы с его родителями — Маша и Зин живут в экспозиции «Берингово и Охотское моря». Вместе с Марио в океанариуме теперь шесть морских котиков.

Stories:
Наука и образованиеПриморье
Related news:
наукаокеанариумживотные
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996–2020 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № 77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес:

690014, Российская Федерация, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б» офис 606

И.о главного редактора Данилова А.В.

Контакты:

Отдел рекламы:

Тел./факс: 8 (42-32) 45-92-22

+7 984 156-58-77

E-mail: ads@zrpress.ru

Тел./факс: (42-32) 45-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Регионы