Дальневосточный резидент Фонда «Сколково» выиграл грант на проект «Антипандемия»

Комплекс «Антипандемия» для борьбы с распространением COVID-19, разработанный VISITECH, позволяет эффективно управлять распределением смен с целью минимизации контактов на производстве, а также отслеживать социальное дистанцирование сотрудников. В июле этого года «Антипандемия» была представлена Президенту РФ Владимиру Путину в ходе Наблюдательного совета АСИ.