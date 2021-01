Дальневосточный резидент Фонда «Сколково» выиграл грант на проект «Антипандемия»

Компания Visitech (ООО «Визитек»), резидент Фонда «Сколково» и портфельный проект Дальневосточного фонда высоких технологий (ДФВТ), получила грант фонда содействия инновациям на сумму 20 млн руб. на развитие комплекса «Антипандемия».

Как сообщили в Дальневосточном фонде высоких технологий, грант присужден по итогам конкурса «Социум-ЦТ» в рамках реализации мероприятия федерального проекта «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Комплекс «Антипандемия» для борьбы с распространением COVID-19, разработанный VISITECH, позволяет эффективно управлять распределением смен с целью минимизации контактов на производстве, а также отслеживать социальное дистанцирование сотрудников. В июле этого года «Антипандемия» была представлена Президенту РФ Владимиру Путину в ходе Наблюдательного совета АСИ. Ранее президент России Владимир Путин в ходе заседания наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив назвал перспективной разработку IT-комплекса «Антипандемия», направленного на борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции. Досье «Золотого Рога» Дальневосточный фонд высоких технологий — инвестиционный фонд, созданный в 2018 г. Фондом развития Дальнего Востока, РОСНАНО и РВК (Российская венчурная компания) с целью финансирования и поддержки высокотехнологичных проектов на Дальнем Востоке России. Офисы фонда располагаются в Москве и Владивостоке (Бизнес-центр «Фреш Плаза»).

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter