Во Владивостоке на дистанционное обучение переведены 16 классов в 14 школах

«В общественных местах каждый обязан носить маску и соблюдать социальную дистанцию не менее чем в 1,5-2 метра. Организации должны постоянно измерять температуру работникам, проводить дезинфекцию, обеспечить запас масок и антисептиков. Эти меры установлены, чтобы предотвратить дальнейшее распространение коронавируса», — отметили в управлении.