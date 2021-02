Во Владивостоке на дистанционное обучение переведены 16 классов в 14 школах

Во Владивостоке продолжают выявлять новые случаи коронавируса. За последние сутки в городе зафиксировали еще 132 новых случая заболевания. Из-за коронавируса закрыто шесть групп в шести детских садах города, на дистанционное обучение переведены 16 классов в 14 школах, сообщает администрация города.

В январе во Владивостоке составили 354 административных материла за несоблюдение требований режима повышенной готовности, действующего из-за опасности распространения коронавируса. Теперь нарушителям могут грозить штрафы. Как сообщили в управлении общественной безопасности, соблюдение масочного режима ежедневно проверяют в общественном транспорте, магазинах, торговых центрах, на рынках, в салонах красоты и других местах пребывания людей. В этой работе задействовано 17 административных комиссий. «В общественных местах каждый обязан носить маску и соблюдать социальную дистанцию не менее чем в 1,5-2 метра. Организации должны постоянно измерять температуру работникам, проводить дезинфекцию, обеспечить запас масок и антисептиков. Эти меры установлены, чтобы предотвратить дальнейшее распространение коронавируса», — отметили в управлении.

