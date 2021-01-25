Между тремя российскими вакцинами от коронавируса есть отличия

Об этом пишут «Известия». Препараты «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» разрешены для пенсионеров, но не для детей и подростков. «Спутником V» нельзя вакцинировать граждан с диабетом, болезнями дыхательной системы, инфекционными, аутоиммунными и онкологическими заболеваниями. «ЭпиВакКорона» не рекомендована при иммунодефиците, эпилепсии, инсульте, заболеваниях центральной нервной системы и системы кроветворения. Противопоказания для третьей вакцины пока не опубликованы.