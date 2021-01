Между тремя российскими вакцинами от коронавируса есть отличия

Специалисты рассказали, что российская вакцина «Спутник V» считается универсальной и защищает от новых штаммов коронавируса. «ЭпиВакКорона» безопасна для пожилых и людей, склонных к аллергиям, имеющим проблемы со здоровьем и иммунитетом. «КовиВак» неприхотлива, ее легче хранить и транспортировать.

Об этом пишут «Известия». Препараты «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» разрешены для пенсионеров, но не для детей и подростков. «Спутником V» нельзя вакцинировать граждан с диабетом, болезнями дыхательной системы, инфекционными, аутоиммунными и онкологическими заболеваниями. «ЭпиВакКорона» не рекомендована при иммунодефиците, эпилепсии, инсульте, заболеваниях центральной нервной системы и системы кроветворения. Противопоказания для третьей вакцины пока не опубликованы. Издание отмечает, что наличие трех разных российских вакцин поможет ускорить вакцинацию населения. Кроме того, есть предположение, что для ревакцинации лучше использовать не тот препарат, которым делали первую прививку. Полное представлении о действии каждой вакцины ученые будут иметь примерно через год. Векторная вакцина «Спутник V» создана в Центре эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Гамалеи, пептидная «ЭпиВакКорона» — в новосибирском научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор». «КовиВак» из нейтрализованного SARS-Cov-2 произведена в Научном центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова. Первые две уже применяются.

