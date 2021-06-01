Асель Кусаинова: «Поиск работы стал болеем точечным и индивидуальным»

— В 2021 году у нас в центре открылся отдел кадрового отраслевого обеспечения, и теперь мы помогаем гражданам не только подборе вакансии, но и в составлении резюме. То есть человек, который активно ищет работу, может прийти к нам, чтобы составить грамотную самопрезентацию. Когда документ формируется, специалисты центра занятости предлагают соискателю подходящие вакансии. Будущий работодатель подбирается, исходя из предпочтений кандидата, согласно его профессиональному образованию и опыту работы. После того, как человек выбирает подходящую вакансию, мы направляем его резюме и в течение недели контролируем процесс взаимодействия работодателя и соискателя. Теперь у нас форма взаимодействия с гражданами выстроена таким образом. Быстрый и понятный механизм.