Собираем вещи и поехали: Что положить в сумку ребенку, который впервые едет в лагерь

Для детей настало долгожданное лето. Школа не будет беспокоить целых три месяца, а вот веселье, друзья, поездки на море, на дачу к бабушке и детский лагерь впереди. И если же с первыми несколькими пунктами родителям все ясно и к их реализации готовиться никак не нужно, то поездка в лагерь, особенно первая, может вызвать массу вопросов и беспокойств.
Пора, брат, пора!
Прежде чем купить путевку и отправить свое чадо на 21 день в компанию таких же безбашенных и озорных ребят, которым помогают раскрыть свои таланты и способности молодые вожатые, родители должны понять, готов ли ребенок к такому роду приключениям. Ведь когда каждое лето проходит с родителями или у бабушки в деревне, то намного проще в психологическом и моральном плане: все знакомые, родные, никто не обидит и все любят. А вот поездка в детский лагерь всегда сопровождается стрессом. И не только детским, но и родительским. Именно поэтому взрослым нужно для себя решить, готова ли семья расстаться на три недели и отпустить чадо в другой чужой коллектив.
На многих сайтах детских лагерей есть специальные разделы, где педагоги рассказывают, по каким критериям можно определить готов ли ребенок к необычному для него времяпрепровождению.
«Чтобы понять, насколько ребенок готов к самостоятельному отдыху, стоит обратить внимание на то, как он общается со сверстниками. Хорошо ли входит в новые компании — например, на детской площадке или в развивающих кружках? Умеет ли решать спорные, конфликтные моменты в играх? Может ли отстаивать свои интересы и договариваться? Если это представляет сложность для ребенка, то и пребывание в лагере для него может быть непростым. Но опять же — далеко не факт, что он с этим не справится», — рассказывает психолог Надежда Двоскина.
Поэтому если родители точно поняли, что их чадо точно сможет самостоятельно прожить без них в новом коллективе и уже купили путевку, то дело остается за малым: собрать все необходимое для беззаботных дней.
Я беру с собой…
Когда остается несколько дней до заветной даты отъезда, а сумка в лагерь еще не собрана, то всю семью накрывает паника. Ведь никто не знает, что нужно положить на дно рюкзака, а без чего ребенок в лагере никак не обойдется и это забыть никак нельзя. Итак, первым делом, нужно взять ребенку предметы личной гигиены:
зубная паста, зубная щетка, мыло (в мыльнице), мочалка, шампунь (в небольшой хорошо закрывающейся бутылочке);
расческа (а лучше две, они часто теряются), резинки, заколки и прочие приспособления для девочек (тоже с большим запасом), средство личной гигиены (прокладки);
носовые платки (желательно одноразовые).
Нижнее белье:
трусы, майки (минимум на неделю — 7 штук);
носки (также на каждый день, минимум на неделю);
белье для сна (если ваш ребенок привык в таком спать).
Одежда:
футболки (с длинными и короткими рукавами);
шорты, джинсы, бриджи;
платья, юбки, топы;
легкий и более теплый джемпер или кофточка;
нарядная одежда для вечеров отдыха и дискотек;
обязательно головной убор, ведь территория лагеря очень солнечная;
зонт, так как столовая может находиться в отдельном здании, а прием пищи будет в любую погоду.
Для летнего душа:
сланцы;
купальник или плавательные трусы;
пляжное полотенце;
головной убор;
защитный крем от солнца;
удобная, легко снимающаяся одежда.
Обувь:
для ежедневной носки (не сланцы!), ежедневная обувь должна хорошо сидеть на ноге, легко одеваться и быть удобной. Кроссовки, кеды, босоножки и балетки — вполне подойдут;
пляжная обувь (только для пляжа, хождение в такой обуви постоянно, может развивать у ребенка дефект стопы);
обувь для номера (домашняя обувь, в которую ребенок переобувается в корпусе во время дневного отдыха и вечером);
обувь, которая плохо промокает — например, кроссовки из кожзаменителя.
Но есть нюансы
Абсолютно все родители переживают за здоровье своего ребенка и обязательно с собой дают лекарства и средства первой помощи: обезболивающие, обеззараживающие, антигистаминные и другие. Однако администрация практически каждого лагеря не приветствует аптечку, собранную родителями, так как в учреждении всегда есть доктор, который поможет ребенку в случае необходимости. Если у отдыхающего школьника есть хронические заболевания и другие особенности здоровья, то об этом нужно обязательно сообщить в медицинскую службу лагеря.
Еще один важный совет для родителей: подписывайте или помечайте какими-то отличительными знаками личные вещи ребенка, так как они имеют свойства теряться и забываться, а дети, к сожалению, не все свои вещи знают «в лицо». К ним еще можно приложить полный перечень вещей, которые ребенок взял в лагерь — это ему сильно поможет, когда он будет собираться домой в конце отдыха.
Категорически не советуют ни сами дети, неоднократно бывавшие в лагерях, ни их родители, ни тем более администрация любого детского образовательного лагеря, брать с собой дорогие вещи типа колонок, смартфонов, ноутбуков, фотоаппаратов и золотых украшений. Но если же родственникам важно, чтобы дорогостоящие предметы были у их чада на протяжении всей смены, то необходимо оформить расписку о том, что вожатый не несет ответственности за их повреждение и сохранность.
Мария ПШЕНИЧНАЯ-КУЦЕНКО.