Молодые врачи Находкинской городской больницы получают 10 тысяч рублей надбавки к зарплате

Молодые врачи Находкинской городской больницы получают 10 тысяч рублей надбавки к зарплате
Молодые врачи Находкинской городской больницы получают 10 тысяч рублей надбавки к зарплате
Сегодня, 09:48ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
В Находкинскую городскую больницу в течение года после окончания вуза устроились 22 молодых врача. К своей зарплате они получают ежемесячную надбавку в 10 тысяч рублей.

Эта мера поддержки кадров из сферы здравоохранения была ранее инициирована главой Приморского края Олегом Кожемяко. Доплата будет выплачиваться в течение 5 лет с момента трудоустройства из средств краевого бюджета.

В краевом минздраве разъяснили, что такая помощь должна помочь молодым специалистам «встать на ноги» и прочно закрепиться на месте. В отличие от опытных работников здравоохранения, которые получают надбавку за категорию и стаж, молодежи такие преференции доступны в минимальном размере. Благодаря пятилетней ежемесячной доплате эта разница частично нивелируется.

Всего в Приморье действует 6 мер социальной поддержки медиков и доплаты молодым врачам одна из них.

Кстати, Находкинская городская больница одно из самых популярных медучреждений среди молодых приморских специалистов. Тут оказывают медицинскую помощь по 24 профилям в как в амбулаторных, так и в стационарных условиях.

Замглавврача больницы по лечебной работе Дмитрий Потешкин рассказал, что в поисках новых специалистов приходится не только информировать об имеющихся вакансиях, но и выезжать в профильные вузы и колледжи близлежащих регионов. Для молодых специалистов организуют стажировки и дня открытых дверей.

В 2021 году в Тихоокеанский государственный медуниверситет по целевому направлению поступили 16 человек из Находки. По окончании учебы эти ребята придут на работы в местную больницу.

Напомним, что в регионе успешно реализуется государственная программа «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2020-2027 годы.

Сюжеты:
Приморье
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медицинаЗдравоохранениеНаходкаПриморье
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