На поддержку приморских аграриев направили около четырёх миллиардов рублей

В рамках программы поддержки сельского хозяйства Приморского края, в регионе направили почти четыре миллиарда рублей субсидий в 2021 году, сообщили в краевом правительстве.

Министр сельского хозяйства Приморья Андрей Бронц рассказал, что финансирование на поддержку аграриев на 2021 год утверждено бюджетом в размере 3,6 миллиардов рублей. Кроме того, для поднятия залежных земель сельхозтоваропроизводители выделят 145 миллионов рублей. Поставки продукции на экспорт в 2021 году составят 1,7 миллиарда рублей. «По кукурузе и сое, поставленной на экспорт, идем с превышением примерно в два раза. Говорить о новом урожае пока рано, посеяны запланированные объемы по кукурузе, рассчитываем, что урожай сои будет на 40 тысяч тонн больше прошлогоднего. Таким образом закроем внутренний рынок и отправим еще и на экспорт», — рассказал Бронц. Стоит отметить, что поддержка аграриев — одна из тем, которые звучали во время «Прямой линии» с президентом РФ. «В целом поддержка сельского хозяйства у нас выражается в достаточно серьезной цифре — 350 миллиардов рублей. Есть и другие направления. Например, 35 миллиардов — на социальное развитие села, и эти средства будут выделяться, и 70 миллиардов — на то, чтобы возвращать земли в сельскохозяйственный оборот: 70 миллиардов рублей ежегодно на эти цели выделяется», — заявил Владимир Путин.

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