«Ростелеком» подключил к скоростному интернет 363 социально значимых объекта Приморского края

«Приморский филиал планомерно двигается в реализации национальной программы “Цифровая экономика”. Современные цифровые сервисы становятся доступны все большему количеству организаций не только в городах и районных центрах, но и в удаленных населенных пунктах. Впереди у нас много работы — в 2021 году мы подключим еще 475 социально значимых объекта Приморского края», — отметил директор Приморского филиала ПАО «Ростелеком» Руслан Тулаганов.