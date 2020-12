«Ростелеком» подключил к скоростному интернет 363 социально значимых объекта Приморского края

В 2020 году Приморский филиал «Ростелекома» подключил к высокоскоростному интернету 363 социально значимых объекта в 234 населенных пунктах края.

Компания завершила второй этап проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика». Доступ в интернет получили 142 фельдшерско-акушерских пункта, 120 общеобразовательных организаций, 65 представительств органов государственной власти и местного самоуправления, 30 пожарных частей и постов, 3 подразделения Росгвардии в разных районах края. Скорость доступа составила от 10 до 100 Мбит/c в зависимости от учреждения. Во время первого этапа в 2019 году доступ в сеть получили 295 приморских СЗО. Для создания современной телекоммуникационной инфраструктуры компания в этом году проложила 838 километров волоконно-оптических линий связи. «Приморский филиал планомерно двигается в реализации национальной программы “Цифровая экономика”. Современные цифровые сервисы становятся доступны все большему количеству организаций не только в городах и районных центрах, но и в удаленных населенных пунктах. Впереди у нас много работы — в 2021 году мы подключим еще 475 социально значимых объекта Приморского края», — отметил директор Приморского филиала ПАО «Ростелеком» Руслан Тулаганов. «Ростелеком» определен поставщиком услуг для реализации в Приморском крае проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика» по итогам конкурса, проводимого Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России. В период с 2019 г. по 2021 г. компания обеспечит высокоскоростным интернетом 1133 социально значимых объектов региона. Построенная инфраструктура позволит создать конкурентоспособную сеть передачи, обработки и хранения данных и автоматизировать основные социальные проекты. ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций. Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. Количество абонентов услуг ШПД превышает 13,4 млн, платного ТВ «Ростелекома» — 10,7 млн пользователей, из них свыше 5,8 млн — IPTV. Дочерняя компания «Ростелекома» оператор Tele2 Россия является крупным игроком на рынке мобильной связи, обслуживающим более 44 млн абонентов и лидирующим по индексу NPS (NetPromoter Score) — готовности пользователей рекомендовать услуги компании. Выручка группы компаний за I полугодие 2020 года составила 248,9 млрд руб., OIBDA достигла 95,9 млрд руб. (38,5% от выручки), чистая прибыль — 15,4 млрд руб. «Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней. Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, биометрии, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг. Стабильное финансовое положение компании подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне «BBB-», агентства Standard & Poor’s на уровне «BB+», а также агентства АКРА на уровне «AA(RU)».

