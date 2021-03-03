В меню «Тысячекойки» во Владивостоке появятся кальмар и овощи на гриле

Повара уже проходят обучение работе на немецком оборудовании. Теперь мясные тефтели на 700 человек приготовятся в пароконвектомате за 15-20 минут одной загрузкой

В пищеблоке Владивостокской клинической больнице № 2 закончили капитальный ремонт и установку современного оборудования. Теперь благодаря реализации нацпроекта «Здоравоохранение» пациенты больницы смогут получать особое лечебно-профилактическое меню. Как сообщили в министерстве здравоохранения Приморского края, более 20,5 миллионов рублей из федерального и регионального бюджетов направили на реконструкцию двухэтажного здания и установку более 50 единиц профессионального кухонного оборудования. «Сегодня мы готовим на 750 человек. Наша больница была рассчитана на приготовление до 1300 порций в день, благодаря новому оборудованию мы увеличили мощность — до 2 тысяч порций в сутки. На новом оборудовании мы планируем расширить меню в плане полезного питания — различные овощи, в том числе приготовленные на гриле и на пару. Ведь лечебно-профилактическое питание — неотъемлемая часть выздоровления», — отметила заведующая пищеблоком «тысячекоечной» больницы Екатерина Печенина. Питание для пациентов готовят восемь человек, по четыре повара в смену. Пищеблок больницы работает без перерывов, выходных и праздников с 4.00 до 18.00. Как отметила Екатерина Печенина, сейчас повара проходят обучение работе на немецком оборудовании «Рациональ», тестовая работа организована под контролем шеф-повара поставщика оборудования, пишет портал «Твой Дальний Восток». «Уникальность оборудования в его универсальности — в одной емкости можно жарить стейки, варить бульоны, макароны, гуляш, соус, плов, компоты. Данная техника упростит задачу поварам. Станет гораздо проще и быстрее приготовить еду. Например, макароны варятся в течение 10 минут, а на приготовление овощей на пару требуется всего 3 минуты в пароконвектомате. Разовая загрузка в большом аппарате позволяет приготовить около 400 порций. А в пароконвектомате — мясные тефтели на 700 человек одной загрузкой приготовятся за 15-20 минут», — обозначил шеф-повар компании «Рациональ» Александр Чернышев. Как отметили в больнице, комфортное и быстрое приготовление традиционных блюд позволяет расширить меню для пациентов, так в ближайшее время в нем появятся блюда из кальмара, овощи на гриле и овощи на пару. Отметим, что ремонт здания пищеблока 70-х годов постройки проводился более пяти месяцев, была заменена кровля и коммунальная инфраструктура, внутренняя отделка и заливка пола, система вентиляции и электроснабжения. Отремонтированы также кабинеты для диетологов, заведующей столовой, административные помещения.

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